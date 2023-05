FreePik Pesquisa aponta que 85% das mulheres em todo o mundo ainda sofrem com a ‘Culpa de mãe’

O Bumble, primeiro aplicativo de namoro em que as mulheres dão o primeiro passo, lançou recentemente seu relatório anual Estado da Nação*, que reflete o estado atual de igualdade de gênero em namoros e relacionamentos, carreiras, gênero, finanças, vida familiar e muito mais.

Segundo relatório, a ‘Culpa de Mãe’ infelizmente ainda é uma experiência amplamente compartilhada entre as mulheres mundialmente. Atualmente, 85% das mulheres em todo o mundo concordam que as mães se sentem mais culpadas gastando tempo no trabalho para avançar em suas carreiras do que os pais.

A pesquisa é representativa de mais de 20.325 entrevistados globais, em mais de nove países. Os resultados destacam não só a disparidade entre os gêneros no dia a dia, mas também a desigualdade generalizada que as mulheres em todo o mundo ainda encontram nos locais de trabalho e na dinâmica familiar.

3 em 4 (79%) dos entrevistados dizem que as mulheres precisam se dividir entre carreira, relacionamento e família de uma forma que os homens não precisam. Além disso, mais de dois terços (83%) sentiram que tirar licença maternidade prejudica suas perspectivas de carreira em longo prazo.

Para ajudar a navegar no equilíbrio entre trabalho e vida familiar, a CEO e fundadora da Bumble, Whitney Wolfe Herd, compartilha seus maiores aprendizados ao liderar uma empresa como uma mãe de primeira viagem:

Tente fazer com que sua agenda funcione para você e não contra você: “É um ato de equilíbrio constante entre as responsabilidades parentais e profissionais. Às vezes precisarei fazer ligações com equipes em fusos horários diferentes e isso exigirá flexibilidade no meu horário de trabalho. Eu me certifico de que isso não significa que eu perca tempo com a família. Se acordo cedo para ler e-mails, arrumo um tempo à tarde para ficar com meus filhos ou me certificar de que estou lá para buscá-los.

Todos devem tirar licença parental: “Na maior parte do mundo, a licença parental remunerada ainda está longe de ser a norma, mas mesmo em países europeus com políticas generosas, é difícil sentir que você pode tirar a licença. Eu encorajaria todos os pais, que puderem, a aproveitar as políticas de licença parental, especialmente aqueles que lideram equipes. A igualdade aqui nos prepara para um melhor resultado geral e você pode influenciar e modelar o comportamento dos outros. Se você está se despedindo, está dando permissão àqueles que vierem atrás de você para fazer o mesmo. No Bumble, temos licença parental neutra em termos de gênero, em que todos os funcionários têm direito a um mínimo de seis meses de licença remunerada com pagamento integral pelo nascimento, adoção, adoção ou barriga de aluguel de uma criança. Queremos garantir que todos os que cuidam das crianças sejam incluídos”.

Os líderes empresariais precisam ser aliados dos pais: “Navegar na paternidade e na carreira é um desafio, independentemente do suporte que você tenha. Sempre quero que os pais possam priorizar o bem-estar de seus filhos e nunca quero que eles sintam que precisam escolher um em detrimento do outro. Não acho que seja uma posição justa para colocar alguém. Mulheres e mães não podem criar sozinhas uma experiência mais igualitária e menos culpada. É preciso haver mudanças tangíveis e estruturas para apoiar uma visão verdadeiramente equitativa da paternidade. Isso pode parecer políticas de trabalho flexíveis, grupos de apoio para pais que trabalham e políticas generosas de licença após o nascimento. Se você não tem certeza de como ajudar, pergunte aos pais em seu escritório!”.

Fique em contato com seu eu pré-maternidade: “Não acho que devemos nos perder. Acho que devemos evoluir, crescer e expandir, mas não encolher. Não posso me sentir culpada por fazer as coisas que me trouxeram alegria antes do bebê ou fizeram parte de quem eu era como indivíduo. Quando você pensa sobre isso dessa maneira, ajuda a reformular essa culpa.”

*Todos os dados foram encomendados pela Bumble entre agosto e setembro de 2022 com uma amostra global representativa de 2.581 respondentes.

