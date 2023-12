80% dos trabalhadores já se apaixonaram por colegas de trabalho

Pesquisa foi realizada por associação profissional de membros de recursos humanos dos Estados Unidos

O amor está no ar e, de acordo com uma pesquisa de 2023 da Sociedade para Gestão de Recursos Humanos (SHRM) dos Estados Unidos, no ambiente de trabalho também. Dados mostram que quase 80% dos trabalhadores que já estiveram ou estão em um romance no local de trabalho namoraram seus colegas, enquanto 10% se relacionaram com subordinados e 18% com superiores.