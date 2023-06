8° Vara Cível de Vitória abre processo seletivo para estágio de graduação em Direito

A 8° Vara Cível de Vitória está com processo seletivo aberto para contratação de estudante de graduação em Direito, que esteja cursando, no mínimo o 5° período. Como requisito, só poderá participar do processo quem está com matrícula regular em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O processo seletivo será realizado em duas etapas, a primeira com análise de currículo e, posteriormente, com aplicação de teste presencial. As interessadas e os interessados devem enviar o currículo até o dia 07 de julho (sexta-feira), para o endereço de e-mail: [email protected].

A bolsa de estágio é no valor de R$ 800,00, acrescida de auxílio-transporte no valor de R$ 104,56, e a carga horária da pessoa selecionada será de 04 horas diárias.

Vitória, 20 de junho de 2023

