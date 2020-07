8 truques simples para deixar o seu cabelo cacheado em casa

Foi-se o tempo em que as mulheres passavam horas nos salões de beleza apenas para alisarem suas madeixas com químicas fortes e, por vezes, tóxicas. O movimento de transição capilar vem crescendo , ocasionando uma aceitação e reconhecimento da curvatura natural dos fios, priorizando sua autenticidade e buscando aprender como fazer cabelo cacheado sem qualquer procedimento que danifique a saúde do couro.

Reprodução Como cuidar dos cabelos cacheados em casa





De acordo com a Rede Brasil Atual, em 2017, houve o primeiro pico de pesquisas no Google relacionadas aos fios encaracolados, somando 232% em número de buscas, ultrapassando o interesse pelo estilo liso . Já nos primeiros três meses de 2020, a procura pelo termo “transição capilar” aumentou em 200%. Dados que refletem uma mudança nos padrões impostos por tanto tempo.





Quer entrar nessa onda e valorizar o seu lado mais natural? Então, você vai adorar estas dicas incríveis e bem práticas que separamos. Todas são possíveis de serem feitas em casa, com poucos utensílios.

Meia-calça

Com os cabelos úmidos ou secos, amarre a meia-calça em volta da sua cabeça. Pegue uma mecha, torça e dê uma volta com ela na meia amarrada. Com o que sobrou da primeira mecha, junte a outra parte do cabelo, torça e passe pela meia novamente. Continue fazendo isso até não ter mais cabelo para passar pela meia-calça. Ao terminar, você pode prender a ponta da última mecha com um grampo. Deixe assim por 2 horas ou durma com os fios presos. Solte os cabelos da meia com cuidado. Finalize com um spray para fixar.

Grampos

Usar grampos é um jeito rápido e fácil de criar pequenos cachos. Com o cabelo úmido, o primeiro passo é aplicar um pouco de mousse e depois dividir os fios em grandes mechas. Depois, torça as mechas e faça um pequeno coque com eles, usando os grampos para prender. Deixe o cabelo assim durante 15 minutos, mas se estiver com pressa, passe o secador com ar frio e quente, alternando por três minutos cada um. Depois, é só soltar o cabelo.

Com coque

O diferencial do coque é que ele cria cachos mais desalinhados, no estilo “saindo da praia”. A técnica é fácil, rápida e prática, mas não dura muito tempo e precisa de uma preparação. O truque é fazer um coque no cabelo antes de dormir, e deitar com ele para acordar com o efeito ondulado. Você também pode passar um pouquinho só de mousse para dar aquela hidratada.

Bobes

Os bobes são uma técnica antiga e muito eficiente de como fazer cabelo cacheado. O truque é simples: basta separar os fios em várias mechas, depois enrolá-las nos bobes com velcro e, se possível, permanecer com eles por algum tempo para que os cachos fiquem fixados. O mais indicado é realizar o procedimento durante a manhã, para ficar o dia com os produtos e poder garantir madeixas enroladas por mais tempo.

Com os dedos

A técnica também é simples e prática, mas não garante efeito prolongado. Aqui, a dica é enrolar as mechas dos cabelos usando os dedos, e depois prendê-los com grampos. Depois, borrife o cabelo com água para deixá-lo úmido e espere secar. Caso queira que o resultado dure mais tempo, use um pouco de spray fixador ou uma pequena porção de mousse.

Fitagem tradicional

Geralmente, quem já possui a tendência de formar cachos naturalmente, recorre a essa técnica. Com suas madeixas ainda úmidas, separe seus fios em mechas. Aplique um creme em uma das mechas separadas. Então, penteie-a apenas com seus dedos, como se fossem fitas. Continue alisando. Ao final desse passo, a mecha deverá ter se dividido em três fitas. Amasse as mechas fazendo movimentos apenas com as mãos em direção à raiz dos fios. Repita em todos os fios e dê uma balançada na cabeça para soltar um pouco mais. Deixe seca e pronto!

Chapinha

Com o calor da ferramenta é possível criar ondulações no cabelo. Para isso, é preciso pegar as mechas de trás, prendendo o início delas (onde começa a raiz do cabelo) na prancha da chapinha, e fazer um movimento enrolando o aparelho para trás.

Papel alumínio

Essa técnica caseira consiste em enrolar cada mecha do cabelo com o dedo, e depois colocar papel alumínio em volta dos fios. Depois, é preciso prensar cada uma das mechas embrulhadas com a chapinha, mas prestando muita atenção para não deixá-la muito tempo e não queimar a si mesma ou os fios.