O ano de 2024 promete ser um período eletrizante para os amantes de séries , com uma lista repleta de produções aguardadas ansiosamente. Desde aventuras no universo Star Wars até adaptações de clássicos como “Avatar: O Último Mestre do Ar,” as oito séries mais esperadas trazem uma mistura fascinante de gêneros e narrativas , oferecendo aos espectadores uma experiência diversificada e emocionante.

Prepare-se para embarcar em jornadas épicas , explorar mundos distópicos e mergulhar em tramas repletas de reviravoltas, enquanto estas produções prometem cativar a audiência ao longo do ano. Conheça então as 8 séries mais esperadas de 2024.

1. Sr. e Sra. Smith (Prime Video)

Quase duas décadas após o sucesso do filme “Sr. e Sra. Smith” com Brad Pitt e Angelina Jolie, uma nova versão em formato de série está prestes a estrear, trazendo uma abordagem diferente da trama original. Com Donald Glover e Maya Erskine como protagonistas, a série promete mudanças significativas, explorando mais a dinâmica do casal e expandindo o enredo além das cenas de ação.

Além dos astros principais, o elenco conta com Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano, e outros nomes de destaque. A proposta da série, segundo Glover, é ir além da premissa do filme de 2005, explorando novos aspectos da relação do casal de espiões. A estreia está marcada para 2 de fevereiro de 2024, no Prime Video.

2. Fallout (Prime Video)

A série Fallout, estrelada por Walton Goggins, se ambienta em um deserto pós-apocalíptico em 2077, onde os sobreviventes buscam abrigo em bunkers subterrâneos. A narrativa tem início no Vault 33, destacado nos videogames da franquia. Com um elenco que inclui Ella Purnell e Kyle MacLachlan, a produção busca manter o tom característico dos jogos Fallout, com humor irônico e elementos de filmes B nucleares.

Sob a liderança de Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, e a supervisão de Jonathan Nolan e Lisa Joy, a série é uma colaboração entre a Amazon Studios, Kilter Films e as produtoras de jogos Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

3. Hazbin Hotel (Prime Video)

A série Hazbin Hotel, lançada recentemente no Amazon Prime Video, é a primeira animação para adultos da produtora A24, conhecida por Treta e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo . Baseada nas webcomics de Vivienne Medrano, a trama se desenrola no Inferno, centrando-se na filha de Lúcifer, Charlie Morningstar, interpretada por Erika Henningsen.

O enredo gira em torno da tentativa de Charlie de reabilitar almas pecadoras, criando o Hazbin Hotel como um centro de tratamento. Apesar do elenco estrelado, incluindo Stephanie Beatriz e Keith David, a série enfrenta o desafio de convencer as almas do inferno a optarem pela reabilitação em vez das profundezas eternas.

4. The Penguin (HBO Max)

A série The Penguin, programada para estrear em 2024, consistirá em oito episódios e explorará a ascensão do vilão para se tornar um dos criminosos mais poderosos de Gotham City. Continuando os eventos de The Batman, especialmente após a morte de Carmine Falcone, o enredo mostrará como o Pinguim, interpretado por Colin Farrell, aproveita a lacuna de poder para se tornar o novo líder do crime em Gotham. As informações sugerem uma jornada reminiscente de clássicos do crime, como Scarface, com referências evidentes ao estilo e à violência associados ao gênero da máfia.

5. The Acolyte (Disney+)

A série The Acolyte se desenrola aproximadamente 100 anos antes dos eventos de Episódio I – A Ameaça Fantasma, durante os últimos dias da Alta República. A trama segue uma jovem padawan e seu mestre Jedi enquanto investigam uma série de crimes, confrontando forças mais sinistras do que antecipavam.

No universo de Star Wars, a palavra “acólito” é associada a soldados dos lordes Sith. O elenco inclui Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Dean Charles-Chapman e Carrie-Anne Moss.

6. The Walking Dead: The Ones Who Live

O universo de The Walking Dead está prestes a receber uma nova série derivada em 2024: “The Walking Dead: The Ones Who Live”. Concentrando-se nas histórias de Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) após os eventos da temporada final da série original, a produção promete atender às expectativas dos fãs.

Após a saída de Grimes na nona temporada, a AMC inicialmente planejava um filme, mas optou por uma série com oito episódios, programada para estrear em fevereiro nos EUA. No entanto, ainda não há informações sobre a chegada da série ao Brasil por meio de plataformas de streaming como Prime Video, Netflix e Star+.

7. Avatar: O Último Mestre do Ar (Netflix)

A série live-action da Netflix, “Avatar: O Último Mestre do Ar,” baseada na amada animação “Avatar: A Lenda de Aang,” está prestes a estrear, trazendo uma nova abordagem à história original. A animação original, dividida em “livros,” representando cada elemento, gerou grande expectativa para a adaptação. Embora não tenha sido confirmado se o live-action seguirá a mesma estrutura, a sinopse revela a narrativa familiar de Água, Terra, Fogo e Ar, com a Nação do Fogo atacando e o Avatar emergindo como a esperança para restaurar a paz.

A primeira temporada contará com oito episódios, com imagens promocionais remetendo ao “Livro 1: Água” da animação original. O elenco apresenta Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio Tarbell como Katara e Ian Ousley como Sokka, entre outros, trazendo uma nova perspectiva ao épico universo de “Avatar.”

8. Comando das Criaturas

O Heroic Hollywood revelou informações sobre “Comando das Criaturas,” a série animada que inaugurará o DCU. A prévia apresenta os sete personagens principais, incluindo a Noiva do Frankenstein, Doninha de “Esquadrão Suicida,” Rick Flag Sr., Nina Mazursky, Doctor Phosphorus, Eric Frankenstein e G.I. Robot.

Com ecos de “Esquadrão Suicida,” a trama segue a premissa de Amanda Waller reunindo uma equipe de monstros. Um detalhe intrigante é que a animação servirá como base para um live-action, no qual o elenco de dubladores também desempenhará os papéis. Sob a direção de James Gunn, co-CEO do DC Studios, a série consistirá em sete episódios, fazendo parte da nova configuração do DCU, que engloba filmes e séries com uma visão coesa, explorando diversos elementos do universo DC.

