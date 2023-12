Foto: Reprodução 8 looks de praia incríveis das famosas para se inspirar

Nada como ir à praia para se refrescar durante os dias quentes , não é mesmo? Mas se engana quem pensa que você não pode esbanjar estilo enquanto se refresca e as celebridades sabem disso. Nomes como Larissa Manoela e Deborah Secco mostram que é possível estar por dentro das tendências de moda e esbanjar um look de verão e nós vamos te mostrar.

Leia também: 6 looks de praia perfeitos para o verão 2024

8 looks de praia das famosas para se inspirar

Selecionamos alguns looks praianos que as celebridades usaram e que podem te inspirar para curtir o verão com estilo!

1. Bruna Marquezine

No primeiro visual, à esquerda, a atriz aposta em um maiô avermelhado para entregar um visual praiano cômodo, despojado e sofisticado! As amarrações laterais da peça proporcionam um visual único e diferenciado. Já no segundo, a estrela aposta no uso de um biquíni com uma parte de baixo em um corte aviador e em uma parte de cima com um corte um tanto diferente, lembrando um top.

Em ambos os looks vermelho se faz presente! Essa tonalidade está entre as cores favoritas das estrelas para arrasar durante o verão! Outro destaque aqui fica por conta dos acessórios e colares que Bruna incorporou ao visual. Confira outras tendências de bíquini que são incríveis para o verão!

2. Juliana Paes

No visual à esquerda, a estrela da TV usa um biquini com diversas amarrações no abdômen, super diferenciado! É possível observar até mesmo detalhes na parte de baixo da peça, com ainda mais amarrações. Já no segundo visual, Ju Paes aposta em uma peça estampada e no uso de um colar para proporcionar um ar ainda mais verão para o look,

3. Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela esbanja visuais praianos incríveis! Na foto à esquerda a estrela usa um bíquini claro e com uma estampa delicada, esbanjando feminilidade. Já no visual à direita, Larissa usa um visual com babados e amarrações diferentes! O top do biquíni que ela está vestindo possui um corte super diferenciado, dando um toque único ao visual.

4. Marina Ruy Barbosa

Uma das atrizes mais famosas do Brasil, Marina Ruy Barbosa é tida como um ícone fashion! No visual da foto da esquerda a celebridade usa um biquíni em duas cores e estampado, pareado com colares e brincos que proporcionam um visual superverão. Já no look da direita, a atriz ainda usa muitos acessórios e um top com um corte reto, bastante sofisticado. Veja quais acessórios você não pode deixar de usar na praia!

5. Flávia Alessandra

O visual escolhido pela atriz Flávia Alessandra para curtir a praia é um verdadeiro clássico de verão! Ela optou pelo uso de um Bucket Hat e óculos escuros, que trazem um charme para o visual, e acabou escolhendo um biquíni estampado em azul, uma cor bem leve e a cara do verão. Confira como usar bucket hat e arrasar no visual!

6. Mel Maia

A atriz mostra que está por dentro das tendências de moda e faz uso do “Brasilcore”, estética que bombou lá fora e usa peças estampadas com as cores e a bandeira do Brasil. Nesse visual, mel usa uma parte de baixo e um cropped com estampas nas cores do nosso país e arrasa!

Gostou desse conteúdo? Confira também: Looks de verão de cada signo: descubra a roupa que mais combina com você

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher