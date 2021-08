Unsplash/Aksel Fristrup Jogos de tabuleiro se transformaram em games digitais

Os jogos de tabuleiro sempre fizeram a cabeça da galera nos anos 80 e 90. Veja abaixo, 8 jogos de tabuleiro online para PC e consoles e reviva a experiência de diversão analógica, mas de forma virtual. Existem jogos clássicos dos tabuleiros que tiveram sua versão digital criada, além de novos títulos, disponíveis para a diversão coletiva sem sair de casa.

Jogos de tabuleiro online 1. The Game of Life

2. Risk: Global Domination

3. Monopoly Plus

4. Ticket to Ride

5. The Jackbox Party Pack 3

6. Tabletop Simulator

7. Through the Ages

8. Scythe: Digital Edition

1. The Game of Life

Aqui no Brasil, o nome do jogo é a simples tradução “Jogo da vida”, quem tem mais de 25 anos, com certeza já brincou com seus amigos algumas vezes com esse clássico dos tabuleiros.

The Game of Life tem seus altos e baixos, muito parecido com a versão física. No início da partida, escolhe-se entre ir para a faculdade ou tomar a rota de carreira prática.

Ambas as opções têm aspectos positivos e negativos, o jogador é a força motriz por trás do resto das decisões significativas do jogo.

O objetivo é terminar feliz na aposentadoria. O jogo da vida é principalmente baseado na sorte, mas é o passeio cheio de obstáculos que o torna agradável.

Ano de lançamento: 2015

Plataformas: Windows

2. Risk: Global Domination

Risk: Global Domination é simplesmente o jogo que inspirou o WAR, a versão brasileira do jogo de estratégia global criado pela Grow. Os dois jogos tem pequenas diferenças entre eles, Risk é mais aberto nos objetivos, limita o poder de defesa dos territórios, favorecendo estratégias ofensivas de ataque. Além disso, o jogo tende a ser mais rápido por permitir menos “reforços” na fase de manutenção.

Além disso, na versão digital, praticamente nada mudou desde o tabuleiro, tirando algumas melhorias, e é por isso que o Risk: Global Domination é quase uma obrigação. Se não tiver amigos para brincar, os NPCs de inteligência artificial podem se sentar e jogar.

Ano de lançamento: 2015

Plataformas: Windows, Mac, PS4, Xbox, Nintendo Switch

3. Monopoly Plus

Outro jogo original dos tabuleiros “gringos” que teve sua adaptação muito jogada no Brasil, Monopoly, simplesmente, é a inspiração por trás do nosso Banco Imobiliário.

Você viu?

Monopoly Plus é muito como se imagina uma versão para PC do popular jogo de tabuleiro. Inclui animações para cada propriedade, é preenchido com cores vibrantes que adicionam um charme ao game.

O Monopoly não é o jogo de PC mais complexo, baseado em um título de tabuleiro. A simplicidade é uma grande parte do charme do jogo. O game pode ser jogado online com os amigos, com a capacidade de personalizar as regras do jogo.

Ano de lançamento: 2014

Plataformas: Windows, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Nintendo Switch

4. Ticket to Ride

Como um jogo de PC que foi inicialmente um jogo de tabuleiro, o Ticket to Ride leva os jogadores em uma aventura para coletar e jogar cartas e obter ferrovias. O objetivo é conectar tantas cidades quanto possível em toda a América do Norte. Quanto mais tempo a rota durar, maior a sua chance de ganhar. Um dos objetivos secundários de Ticket to Ride é ter a mais longa ferrovia.

Ano de lançamento: 2012

Plataformas: Windows, Mac, Linux, Xbox 360, Xbox One, PS4

5. The Jackbox Party Pack 3

The Jackbox Party Pack 3 se destacou como um dos melhores jogos de tabuleiro para jogar online. Seus jogos únicos como: Trivia Murder Party e Tee K.O. são um acréscimo para o pacote.

O game pode fornecer um tempo imenso de diversão com amigos ou familiares. Guesspionage é um jogo que pede para você adivinhar porcentagens com base nas pesquisas. Cada jogo neste pacote vale a pena jogar, diferente de outros títulos da franquia.

6. Tabletop Simulator

Como se não bastasse jogar, em Tabletop Simulator também é possível criar. Desenvolvido pela Berserk Games, é um jogo sandbox que permite aos jogadores criarem seus próprios jogos de tabuleiro on-line ou jogar um dos diversos da comunidade do Tabletop Simulator.

Use ativos personalizados como se faz jogos modelos únicos. Caso não esteja interessado em jogar os jogos da comunidade, o TablTabletop Simulator vem com 15 jogos clássicos como xadrez, quebra-cabeças, pôquer e muito mais. Os quebra-cabeças podem ser qualquer foto da sua escolha.

Ano de lançamento: 2015

Plataformas: Windows, Mac, Linux

7. Through the Ages

Em Through the Ages, o objetivo é construir uma civilização da era da pedra até a era industrial, usando uma variedade de moedas e cartas. É um jogo complexo – devido à mecânica e possibilidades estratégicas –, e fazê-lo funcionar em um computador de forma compreensível – sem cartas na mesa e na mão –, não poderia ter sido simples.

Felizmente, a interface do usuário é clara e o multiplayer é bem suave. É indicado gastar tempo contra a inteligência artificial para aprender. Through the Ages é quase uma obrigação para os fãs de jogos de estratégia de tabuleiro.

Ano de lançamento: 2018

Plataformas: Windows, Mac

8. Scythe: Digital Edition

Uma boa mistura de estilos de jogos de tabuleiro, mecânica de guerra por território e economia de estilo Euro. Scythe é um jogo de estratégia agradável que atende a todo tipo de jogador.

A adaptação digital de Scythe é uma ótima maneira de entrar no jogo, porque pula o tempo de configuração em favor da resolução rápida. Pode-se entender a mecânica mais rapidamente, descobrir quais recursos, como a economia do jogo funciona, ao praticar por algumas horas.

A versão física do Scythe leva um grande período para ser compreendido, jogando quatro ou cinco partidas presenciais.