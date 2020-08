8 influenciadoras que te farão olhar o cabelo grisalho de outro jeito

Protagonista de várias novelas da Rede Globo, como “A Força do Querer” e “Totalmente Demais”, além de atriz, ela ainda é uma referência de moda na hora de se vestir. Com muitas cores e peças elegantes, os looks da Juliana Paes conseguem ser estilosos e superconfortáveis ao mesmo tempo.

Apesar das suas personagens possuírem visuais bem diferentes umas das outras, dá para dizer que Juliana aproveita um pouco de cada uma delas na hora de montar sua produção. Ela já confessou que não abre mão de um jeans e que adora um vestido, por isso suas roupas são muito fáceis de copiar, confira alguns modelos para se inspirar.

Os looks coloridos e estilosos da Juliana Paes

Jeans como peça coringa

Foto: Reprodução/Pinterest

Se existe uma roupa que vai bem com tudo, é uma boa calça jeans. Com ela, não tem erro na hora de se vestir, dá para conseguir um visual chique ou até mesmo minimalista, sempre sem abrir mão do estilo. A atriz adora combinar modelos com partes rasgadas, que deixam os looks despojados e com uma pegada de street style. Abuse dos acessórios, como bolsas, cintos e colares para deixá-los mais fashion ainda.

Pretinho básico

Fotos: Reprodução/Pinterest

Não dá para negar que a cor preta se tornou a maior tendência do mundo da moda. Além de também combinar com tudo, ela é capaz de trazer uma seriedade e elegância ao visual. Para inovar, aposte em peças únicas, como macacões, ou em transparências. Texturas diferentes e brilho também são muito bem-vindos.

Simples, mas sofisticado

Foto: Reprodução/Pinterest

Se quiser um look para noite ou para uma festa, inspire-se nos modelos brancos e com muito brilho da atriz. Apesar de serem peças simples e sem muitas cores ou babados, elas são capazes de proporcionar um ar sofisticado a produção. Um bom decote e o sapato certo farão toda a diferença no seu visual, e não se esqueça dos acessórios.

Cores vibrantes

Foto: Reprodução/Pinterest

Juliana Paes adora looks coloridos e leves, por isso vestidos são uma das suas peças favoritas. Se o seu tom de pele é próximo ao da atriz, cores como laranja e vermelho são uma ótima opção, pois darão um destaque maior ao seu visual. Desde vestidinhos curtos até os brilhantes, o importante é trazer vitalidade para o seu estilo.

Casual e elegante ao mesmo tempo

Foto: Reprodução/Pinterest

Apesar de um rotina agitada, a atriz não despensa o bom gosto na hora de se vestir para o trabalho ou para viagens. Se inspire nos seus blazers e jaquetas para montar um look para o dia a dia. O diferencial está nas texturas, decotes e acessórios, afinal, não precisa de muitas peças para ficar estilosa. Use cores que valorizem o seu tom de pele e faça sobreposições com o que você já tem em casa para alcançar um produção impecável.