8 filmes de superação que você precisa assistir

Muito mais que divertir, algumas produções audiovisuais são ferramentas fundamentais para nos estimular, ensinar, refletir, inspirar e motivar. Os filmes de superação mostram que na vida é normal existir obstáculos e dificuldades e para passar por isso é um processo que requer resiliência e determinação.

Se você está se sentindo para baixo, precisando de um estímulo e até mesmo um motivo para colocar em prática seus objetivos de vida, confira uma lista com os melhores filmes de superação para assistir e dar um “up” na autoestima.

Confira 8 filmes de superação para se inspirar

1) Intocáveis

O filme conta a história de um homem rico tetraplégico e precisa de um cuidador que aguente o seu mau-humor. Ele decide dar uma oportunidade para um rapaz sem dinheiro, nascido na periferia e que precisa urgentemente de um emprego. Com doses de humor e que emociona, a relação, que tinha tudo para dar errado, vira uma grande e linda amizade. Prepare o seu lencinho, viu?

2) Um sonho possível

Este filme é baseado em fatos reais, conta a história de Michael Oher, uma jovem negro, filho de uma mulher viciada em drogas que foi adotado por uma família norte-americana de classe média. Motivado pela sua mãe adotiva, ele enfrenta diversos desafios para se tornar um grande jogador de futebol americano. Com um elenco de peso e que rendeu um Oscar à atriz Sandra Bullock, a história mostra como o amor da família pode realmente mudar a vida de alguém.

3) A Teoria de Tudo

Este filme conta a história real do físico teórico Stephen Hawking, que é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença que reduz a funcionalidade dos músculos. Mesmo com tantas dificuldades motoras e de fala, o cientista nunca desistiu de seus planos, tornando-se um dos cientistas mais respeitados do mundo.

Leia Também

4) Central do Brasil

Josué viu sua mãe ser atropelada por um ônibus na Central do Brasil. Após a tragédia, o menino decide ir atrás de seu pai, que o abandonou no nascimento. Dora, uma senhora que escreve cartas para analfabetos dentro da estação Central do Brasil, acompanha Josué em sua nova jornada. O filme é uma linda história que mostra empatia e superação.

5) O Regresso

Hugh Glass é abandonado em uma floresta por seu amigo após ser atacado por um urso. Ele vai passar por desafios quase impossíveis e irá fazer de tudo para sobreviver e poder finalmente se vingar, fazendo justiça com suas próprias mãos.

Apesar do personagem principal ser uma criança, este filme nos mostra como somos capazes de superar tudo. Daniel se muda para a China com sua mãe e, assim que entra na escola nova, começa a ser perseguido por alguns meninos. Ele decide, então, a fazer Karatê. Com a ajuda de seu professor, Daniel vai atrás de ser um grande vencedor.

7) Amor e outras drogas

Maggie é uma jovem que foge de todos os relacionamentos, pois sofre uma doença degenerativa e tem medo de estragar tudo devido às dificuldades que enfrenta. No entanto, ela conhece um jovem rapaz e algo mais sério começa a acontecer. As barreiras surgem e, com um toque romântico, vai te mostrar como o amor também pode ajudar no tratamento dos problemas.

8) Django

Apesar de ser um filme violento, ele também é considerado uma história de superação. Django, um homem negro, precisa enfrentar a sociedade escravocrata norte-americana para salvar sua esposa e ser feliz novamente.