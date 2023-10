8° edição do Ofi-Cine trouxe para debate o filme “Nise: O coração da loucura

Nesta tarde de sexta-feira, a sala do térreo 1 do TJES se tornou uma grande sala de cinema. Tudo graças a 8° edição do Ofi-Cine, uma iniciativa criada pela Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS). O projeto visa principalmente proporcionar um debate acerca da influência da arte na saúde física e mental dos integrantes do Poder Judiciário do Estado.

“A gente utiliza a ferramenta do cinema para, através da arte visual, suscitar os debates e as discussões de alguns temas que a gente acha importante pra promoção da saúde do trabalhador”, enfatizou o psicólogo da CSPS, Ricardo Miguel.

Pensando nisso e na campanha do Setembro Amarelo, o filme escolhido para esse momento especial, foi “Nise: O coração da loucura”. A obra brasileira conta a história real de Nise da Silveira, uma psiquiatra que não aceitava a metologia hostil para tratar doenças mentais.

Primeiramente, todas as pessoas presentes se apresentaram e, em seguida, assistiram a uma síntese do longa que durou trinta minutos. Por fim, teve início o importante debate com troca de conhecimentos a respeito do filme e de como todas essas informações podem estar relacionadas com a saúde das servidoras e servidores do Tribunal.

A estagiária e estudante de psicologia Carolina, esteve presente pela primeira no projeto e relata: “Eu acho que eles trazem temas que devem ser abordados porque tem muita coisa pra gente mudar ainda na sociedade, nas cabeças das pessoas e através desses filmes a gente consegue ver por outra perspectiva.”

Vitória, 09 de outubro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Monique Ferreira | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES