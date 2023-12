Foto: Reprodução 8 dicas para encontrar as melhores ofertas de viagens para o final do ano

Se você pretende viajar de férias neste final de ano com orçamento mais limitado, uma das melhores maneiras de economizar dinheiro é aproveitar as ofertas de viagens quando elas surgirem – e estes preços promocionais realmente existem, à medida que mais pessoas começam a planejar viagens de verão.

Mas para iniciantes pode ser difícil saber como aproveitar todas as vantagens das ofertas e promoções de viagem. Parte da equação é ser flexível o suficiente para fechar boas reservas de última hora, assim que elas surgirem. A outra parte, porém, é saber onde procurar e como decidir quais negócios valem a pena.

Veja, então, oito dicas para aproveitar as melhores promoções e ofertas de viagem de final de ano.

1. Faça um planejamento de viagem

Antecipe e reserve seus voos, acomodações e ingressos de passeios com antecedência. Isto não só garante melhores preços, mas também maior disponibilidade, principalmente nas épocas de grande procura.

2. Aproveite semanas ou datas promocionais

Em semanas ou datas promocionais, como Black Week ou Cyber ​​Monday, é possível encontrar ofertas e descontos exclusivos. Aproveite essas datas especiais para buscar tarifas mais atrativas e garantir suas férias de final de ano com preços excepcionais.

3. Compre pacotes completos de viagem

Aproveite a opção de adquirir pacotes completos que incluam passagens aéreas, hospedagem, seguro viagem e outras atividades. Ao optar por um pacote, você poderá usufruir de tarifas mais convenientes e planejamento simplificado, permitindo que se concentre apenas em aproveitar ao máximo seu destino de férias.

4. Acesse constantemente aplicativos e sites de viagens

Se você está apenas mergulhando no universo das viagens, o aplicativo certo no seu celular e as dicas de sites de viagem podem ajudá-lo a encontrar as melhores ofertas para férias econômicas. Alguns deles incluem:

Hopper

Com o aplicativo Hopper, você pode definir alertas de voos e hotéis com base em seu destino. O aplicativo usa tecnologia preditiva para determinar quando será o melhor momento para reservar uma viagem. Você também pode congelar os preços por um período específico se encontrar uma oferta, caso não queira finalizar seus planos imediatamente.

Skyscanner

Skyscanner é um site de reservas que publica ofertas diárias e permite aos usuários definir alertas de preços para voos. Também é um bom recurso se você não tiver certeza de para onde deseja ir. Ao digitar seu aeroporto de partida, você pode deixar o destino em branco para que o Skyscanner encontre as melhores ofertas para os principais lugares, para que você possa explorar as possibilidades que fazem mais sentido em seu orçamento.

Google Flights

Com Google Flights você pode configurar alertas por e-mail para rotas específicas por meio do Google. Este aplicativo é muito útil para quando você tem voos específicos em mente e deseja saber o melhor momento para fazer a reserva.

Grupo Dicas

Neste site você pode obter as melhores dicas de viagem, inclusive como economizar muito na sua viagem e as melhores épocas para visitar um destino, considerando períodos de alta e baixa temporada, ou seja, na baixa temporada é possível encontrar uma variedade de preços promocionais para acomodações, refeições, ingressos para atrações, entre outros descontos.

5. Siga as contas certas nas mídias sociais

Existem várias contas que você pode seguir no Twitter ou Instagram, que compartilham promoções e negócios de viagens todos os dias. Estas ofertas não serão atendidas em seu aeroporto de origem específico ou em destinos de lista de desejos, mas não é incomum encontrar alguns voos baratos sólidos compartilhados por meio destes canais.

Saiba apenas que alojamentos, passagens e outros negócios tendem a ser rápidos – especialmente quando compartilhados com um grande público – então, você terá que ser rápido também para reservar algum destino. E mais, sempre pesquise sobre os perfis que anunciam negócios online, para realizar uma compra segura e de qualidade.

6. Assine alertas de aplicativos de viagem

Não perca nenhuma oferta. Assine os alertas dos aplicativos de viagem para receber notificações antecipadas sobre promoções exclusivas e descontos especiais para seus destinos favoritos.

7. Escolha o destino certo

Se o seu plano de viagem durante as férias de final de ano é relaxar na praia boa parte do dia, não importa em que lugar você esteja, desde que tenha mar, sol e praia, você estará feliz. Nesse caso, reserve um tempo para observar os preços em diferentes países e regiões. Se você escolher passar férias em um destino da América do Sul , por exemplo, saiba que o custo de hospedagem, alimentação e passeios varia muito de um lugar para outro. Então, compare as ofertas entre eles. E mais, verifique o valor da moeda, pois alguns destinos sul-americanos podem ser mais atraentes por conta deste fator.

8. Use uma agência de viagens

Nem todo mundo é um rei na Internet. Se você está nervoso em passar mais de 15 minutos em frente a uma tela procurando a viagem perfeita, o melhor a fazer é consultar uma agência de viagens especializada em destinos de final de ano. Os agentes não só lhe darão o melhor aconselhamento com base nos seus critérios, mas também o beneficiarão de tarifas atrativas, porque negociam grandes volumes durante todo o ano. E mais, não se limite a apenas uma agência, procure mais de uma, apenas para ter a oferta mais completa e tirar partido da concorrência.

Fonte: Mulher