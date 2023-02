8 de janeiro: Mais 80 pessoas são denunciadas pela PGR

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpista na Praça dos Três Poderes





A PGR ( Procuradoria Geral da República ) enviou ao STF ( Supremo Tribunal Federal ) denúncias contra mais 80 pessoas que participaram do ato terrorista de 8 de janeiro em Brasília . O processo com as acusações foi entregue para a Corte nesta segunda-feira (27).

Desde o dia do manifesto antidemocrático e golpista até a data de hoje, 912 pessoas foram denunciadas pela Justiça. Fazem parte do grupo de acusados executores do plano e incentivadores do protesto.

Fonte: IG Política