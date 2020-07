8 curiosidades que você precisa saber sobre o Now United

Nos últimos três anos, o Now United se tornou um dos grupos musicais mais queridinhos não só dos jovens brasileiros, mas do mundo inteiro. Se você ainda não sabe o motivo desses 15 integrantes terem se tornado grandes ícones mundiais, essa é para você! O iG Gente separou 8 curiosidades que você precisa saber sobre esse grupo que é febre entre a garotada.

1. Um projeto Simon Fuller

Os amantes de programas musicais já devem ter ouvido falar de um dos maiores produtores da indústria, Simon Fuller – que ficou pelo seu projeto de revelação de calouros “American Idol”. Com a intenção de inovar no ramo da música, o empresário de Spice Girls e Steven Tyler decidiu criar o Now United , em 2017, um grupo totalmente diferente do que se tinha por aí.





2. Maior grupo multicultural

Agora, você deve estar se perguntando: “Mas o que esse Now United tem de tão especial?” Calma, a gente te responde! O Now United é formado por 15 jovens, com idades entre 16 e 22 anos, de países diferentes. Pois é! Cada integrante pertence a um país diferente e entre eles tem a brasileira, Any Gabrielly , que revelou com exclusividade ao iG alguns detalhes de como o foi o processo de seleção para entrar no grupo . Aqui vai um spoiler: Não foi fácil!





3. Os talentos perfeitos

Antes de começar a seleção, olheiros analisaram diversos perfis nas redes sociais de possíveis integrantes. Em seguida, eles organizaram um relity também chamado Now United, em que os candidatos tinham aulas de canto e dança. Apesar de não ser exibido na TV, esse foi o reality mais acompanhado pelo Youtube, Facebook e Instagram.





4. Será que cabe mais um?

Inicialmente, o grupo teria apenas 11 participantes, mas, durante o processo de seleção, eles decidiram incluir outros três finalistas. Já em fevereiro deste ano, a franquia anunciou a chegada da 15ª participante, a australiana Savannah Clarke, e parece que o 16º membro está chegando por aí, mas ainda não se sabe nada sobre ele ou ela, só que ele deve ser de algum país do norte da África ou do Oriente Médio.





5. O que é essencial para ser um Uniter?

A ideia principal de Simon era unir cantores e dançarinos de diversos lugares do planeta que ninguém tinha visto antes, pois ele queria quebrar a forma como os grupos musicais são criados: “Eu quero conectar pessoas reais em países reais de forma significativa com grandes parceiros”, revelou.





6. Como eles se entendem?

Essa é uma dúvida recorrente. Muitas pessoas querem saber como os participantes do Now United consegue se comunicar sendo que cada um fala um idioma diferente. Mas, a Any já falou que eles se dão super bem e conseguem se entender em inglês.





7. “Summer In The City”

A primeira música deles Summer in The City , que foi lançada no dia 5 de dezembro de 2017, é uma versão em inglês de um hit sueco dos anos 90, Sommaren I City , do grupo Angel.





8. Representatividade é tudo

Uma das maiores, se não a principal, mensagem que o Now United tenta passar para os seus fãs é a questão da representatividade para provar que todos conseguem atingir seus sonho independente de como sejam. A música “Stand Together” é uma amostra do legado que eles tentam transmitir para todos os fãs ao redor o mundo.

