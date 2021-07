Reprodução: Alto Astral 8 bolos recheados para provar ainda hoje!

Se existe um doce democrático é, sem dúvida alguma, o bolo! Presente em momentos super importantes, como aniversários e casamentos , os bolos dão o toque especial às comemorações e podem ser a escolha certa em todas as ocasiões, especialmente por sua versatilidade .

Embora ninguém resista a um bolo fofinho com café , o assunto de hoje é outro: os bolos recheados! E nada simples, viu? Estamos falando de muito recheio e cobertura extra, por favor! Então, não perca tempo e confira 8 receitas de bolo recheado para provar ainda hoje! Já adiantamos que será muito difícil escolher um só!

Bolo de chocolate com mousse de maracujá

Tempo: 1h (+3h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 ovos

1 pitada de sal

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

3 xícaras (chá) de achocolatado em pó

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Mousse

1 envelope de gelatina em pó sem sabor incolor

1 caixa de creme de leite (200g)

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

Cobertura

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de chocolate em pó

Modo de preparo

Para o bolo, bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque em uma fôrma de 24cm de diâmetro untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos. Deixe esfriar e desenforme. Reserve.

Para a mousse, prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem, coloque na batedeira com o restante dos ingredientes e bata por 5 minutos. Leve à geladeira por 1 hora.

Para a cobertura, em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Leve ao fogo médio, mexendo, até engrossar. Corte a parte superior do bolo, retire o miolo e preencha com a mousse. Tampe com a parte superior do bolo retirada.

Leve à geladeira por 2 horas. Cubra com a cobertura e sirva.

Bolo de brigadeiro branco e preto

Tempo: 2h (+2h de geladeira) Rendimento: 12 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada

6 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de água

1/2 xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Confeitos de bolinhas brancas e rosas, e chocolate granulado tipo splits para decorar e passar

Margarina para untar

Recheios

5 latas de leite condensado

200g de chocolate branco picado

5 colheres (sopa) de manteiga

2 caixas de creme de leite (400g)

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

200g de chocolate ao leite picado

Modo de preparo

Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme esbranquiçado. Aos poucos e sem parar de bater, junte a farinha, o chocolate, a água e o óleo até homogeneizar. Misture o fermento com uma colher e espalhe em uma fôrma de 24cm de diâmetro forrada com papel-manteiga. Leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até assar e dourar. Deixe esfriar, desenforme e corte ao meio duas vezes.

Leve uma panela ao fogo baixo com 2 latas do leite condensado, o chocolate branco e 2 colheres (sopa) da manteiga, mexendo até engrossar. Separe 1 xícara (chá) e deixe esfriar em um prato. Misture o restante com metade do creme de leite.

Leve outra panela ao fogo baixo com o restante do leite condensado, da manteiga, o chocolate em pó e o ao leite, mexendo até engrossar. Reserve 1 xícara (chá) e deixe esfriar em um prato. Misture o restante com o creme de leite restante e deixe esfriar.

Forre a lateral da fôrma em que assou o bolo com acetato e coloque uma parte do bolo dentro. Recheie com 1/3 do brigadeiro escuro com creme de leite, cubra com outra massa e recheie com o brigadeiro branco com creme de leite. Finalize com a última massa e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme e retire o acetato.

Cubra todo o bolo com o brigadeiro escuro restante e cubra com granulado. Com as mão untadas, modele brigadeiros brancos e escuros, passando por confeito branco e rosa e por splits de chocolate, respectivamente. Decore o topo do bolo com os brigadeiros e sirva.

Bolo de abacaxi caramelado

Tempo: 2h Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 ovos (claras e gemas separadas)

2 xícaras (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de margarina

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar

Recheio

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (use a lata de leite condensado vazia para medir)

3 gemas peneiradas

2 colheres (chá) de maisena

1 xícara (chá) de açúcar

1 abacaxi grande picado

Cobertura

180g de chocolate branco fracionado picado

200g de creme de leite

Modo de preparo

Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Ainda na batedeira, em outra tigela, bata as gemas, o açúcar e a margarina. Adicione a farinha, aos poucos, batendo sempre. Com uma colher, misture delicadamente as claras em neve reservadas e o fermento e despeje em uma forma média untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos.

Para o recheio, em uma panela, leve ao fogo médio o leite condensado, o leite, as gemas e a maisena, mexendo até engrossar. Reserve.

Em outra panela, em fogo baixo, derreta o açúcar até ficar em ponto de caramelo claro, junte o abacaxi e misture. Reserve e separe um pouco para decorar. Para a cobertura, derreta o chocolate branco e misture ao creme de leite.

Desenforme o bolo depois de frio, corte ao meio, espalhe o recheio de creme em uma das partes e cubra com o abacaxi caramelado. Coloque a outra massa, cubra com o chocolate branco, decore com o abacaxi reservado e sirva.

Bolo de morango recheado com creme

Tempo: 1h30 (+2h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 ovos

1 xícara (chá) de Nesquik®

1/2 xícara (chá) de óleo

1 e 1/3 de xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de açúcar

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina para untar

Recheio

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de leite

2 gemas

2 colheres (sopa) de maisena

2 colheres (sopa) de margarina

1/2 xícara (chá) de creme de leite

2 xícaras (chá) de morango picado

Cobertura

3 xícaras (chá) de morango picado

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o Nesquik®, o óleo, o leite e o açúcar. Misture a farinha e o fermento com uma colher e transfira para uma forma de 24 cm de diâmetro forrada com papel-manteiga untado. Leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Desenforme frio, retire o papel e, com uma faca de serra, corte uma tampa do bolo. Retire parcialmente o miolo, preservando as laterais e o fundo.

Leve uma panela ao fogo médio com o leite condensado, o leite, as gemas, a maisena e a margarina, mexendo até engrossar. Misture o creme de leite. Deixe esfriar e misture os morangos. Leve os ingredientes da cobertura ao fogo médio, mexendo até formar uma geleia. Deixe amornar e bata no liquidificador. Coloque o recheio dentro do bolo, cubra com a tampa e leve à geladeira por 2 horas. Retire, cubra com a calda e sirva.

Bolo gelado dois recheios

Tempo: 2h (+4h de geladeira)

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: elaborado

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite fervente

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Margarina para untar

Recheio de leite condensado

2 latas de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

1 caixa de creme de leite

Recheio de doce de leite

2 latas de leite condensado cozidas por 30 minutos

1 caixa de creme de leite

Calda

1 e ½ lata de leite condensado

Modo de preparo

Bata os ovos com o açúcar na batedeira por 5 minutos ou até formar um creme esbranquiçado e dobrar de volume. Em seguida, acrescente a farinha, intercalando com o leite, sem parar de bater, e acrescente por último o fermento e misture com uma colher. Então, coloque em uma forma de 35 cm x 25 cm untada, forrada com papel manteiga untado e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até que ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe esfriar.

Para o recheio de leite condensado, em uma panela misture o leite condensado e a manteiga, leve ao fogo médio mexendo até que desgrude do fundo da panela. Logo após, misture o creme de leite e deixe esfriar. Depois, para o recheio de doce de leite misture o leite condensado cozido e o creme de leite com um batedor de arame até ficar liso e brilhante. Misture os ingredientes da calda e reserve. Desenforme o bolo frio, retire o papel manteiga e corte no sentido do comprimento por 2 vezes. Sobre uma tábua coloque uma massa, umedeça com a calda e espalhe o recheio de doce de leite. Cubra com outra massa, umedeça e espalhe o recheio de leite condensado.

Por fim, finalize com a última massa e regue com a calda. Então, corte em quadrados e embrulhe-os em papel-alumínio. Embrulhe-os em papel crepom e amarre com uma fita. Logo após, leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Bolo de coco com Nutella®

Tempo: 1h30 (+4h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 ovos (claras e gemas separadas)

2 xícaras (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de margarina

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 vidro de leite de coco (200ml)

1/2 xícara (chá) de coco ralado

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de creme de avelã tipo Nutella®

Margarina para untar

2 xícaras (chá) de raspas de chocolate meio amargo para decorar

Calda

1/2 xícara (chá) de leite

1 garrafa de leite de coco (200ml)

1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em outra tigela, ainda na batedeira, junte as gemas, o açúcar, a margarina e bata até formar um creme. Adicione a farinha, o leite de coco, o coco ralado e bata para misturar. Acrescente o fermento, as claras em neve e misture delicadamente com uma colher.

Despeje metade da massa em uma fôrma média, untada e forrada com papel-manteiga também untado, espalhe a Nutella® com uma colher, distribua a massa restante e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar.

Para a calda, coloque em uma panela o leite, o leite de coco, o açúcar e cozinhe em fogo médio, até formar uma calda rala. Desligue e despeje a calda sobre o bolo. Espere esfriar, corte em pedaços e decore com as raspas de chocolate. Leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Bolo de chocolate com mousse de limão

Tempo: 1h20 (+2h30 de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

6 ovos

1 xícara (chá) de chocolate em pó

2 xícaras (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de margarina

1 e 1/2 xícara (chá) de leite morno

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Margarina e farinha de trigo para untar

Raspas de casca de limão para decorar

Recheio e cobertura

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite (200g)

1/2 xícara (chá) de suco de limão

100g de chocolate branco derretido

Modo de preparo

Bata na batedeira os ovos até dobrarem de volume. Adicione o chocolate em pó, o açúcar, a margarina, o leite, a farinha e bata por 3 minutos. Acrescente o fermento em pó e misture com uma colher. Despeje em uma fôrma de 26cm de diâmetro untada e enfarinhada. Leve ao forno médio (180º C), preaquecido, por 30 minutos ou até que ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo.

Deixe esfriar, desenforme e corte ao meio, na horizontal. Reserve. Para o recheio, bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo. Leve à geladeira por 30 minutos antes de montar o bolo.

Retire e coloque em um saco de confeiteiro com bico pitanga. Para a montagem, coloque um disco de massa em um prato grande e por cima faça uma camada com 2/3 do creme de limão. Coloque a outra parte do bolo por cima e decore a superfície com o creme de limão restante. Leve à geladeira por 2 horas. Retire, decore com raspas de limão e sirva.

Bolo prestígio recheado

Tempo: 1h30 Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de cacau em pó

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

4 ovos (claras e gemas separadas)

1 xícara (chá) de leite morno

Margarina para untar

Splits de chocolate para decorar

Recheio

1 lata de leite condensado

200g de coco ralado

2 colheres (sopa) de manteiga

Cobertura

200g de chocolate ao leite derretido

1/2 caixa de creme de leite (200g)

Modo de preparo

Para o recheio, em uma panela, misture os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar e o fermento. Reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve, junte as gemas e, sem parar de bater, alterne a mistura de farinha e o leite até ficar homogêneo. Transfira metade da massa para uma fôrma de buraco no meio de 26cm de diâmetro untada. Coloque colheradas do recheio por cima e cubra com a massa restante. Leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos ou até dourar. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.

Para a cobertura, misture os ingredientes e cubra o bolo. Decore com splits de chocolate e sirva.

