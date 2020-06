8 a cada 10 brasileiros adultos recebem algum benefício do governo

Divulgação 8 a cada 10 brasileiros recebem algum auxílio do governo, segundo a Caixa Econômica Federal

Foi divulgado hoje (26), em coletiva realizada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o detalhamento do calendário da terceira parcela do Auxílio Emergencial . O cronograma começa nesta sexta para os beneficiários do Bolsa Família e no sábado (27) para os demais, seguindo até setembro.

Segundo Pedro Guimarães, 121,3 milhões de brasileiros adultos recebem algum benefício do governo federal, entre Auxílio Emergencial, Benefício Emergencial e Saque Emergencial FGTS. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 160 milhões de Brasileiros adultos. A proporção de beneficiários, então, é de 8 a cada 10 brasileiros adultos.

Segundo a Caixa, para esta nova parcela, foram processados pela Dataprev 106,3 milhões de cadastros. Destes, 64,1 milhões foram considerados elegíveis – 19,2 milhões correspondem a beneficiários do Bolsa Família, 10,5 milhões do Cadastro Único e 34,4 milhões de trabalhadores que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do programa.

Foram considerados inelegíveis 42,2 milhões de cadastros, entre eles 19,9 milhões feitos através do site ou do aplicativo do programa.

Outros 1,3 milhão de cadastros seguem em reanálise, e 1,8 milhão ainda aguardam a primeira análise.