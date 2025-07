7º Batalhão realiza solenidade de abertura do III Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco

Nesta segunda-feira (30), foi realizada a solenidade de abertura do III Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR) do 7º Batalhão, no auditório da unidade, em Cariacica.

A cerimônia contou com a participação do major Adriano dos Reis Pereira, chefe da Divisão Operacional, e do major Anderson do Prado Correa, subcomandante do 7º Batalhão, que conduziram a abertura oficial do evento. Também estiveram presentes o tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, comandante do 4º Batalhão; o tenente-coronel Jairo de Castro, representando o 6º Comando de Polícia Ostensiva Regional; além de outros oficiais e convidados..

A solenidade marcou o início das atividades do curso, que tem como objetivo capacitar os policiais militares para atuarem em áreas de alta complexidade, reforçando o compromisso da PMES com a segurança pública e a constante qualificação de seus profissionais.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES