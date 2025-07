7º Batalhão forma 683 alunos no Proerd

Na manhã desta quinta-feira (03), o 7º Batalhão da Polícia Militar realizou uma solenidade para celebrar a formatura de 683 alunos no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). O evento, foi realizado no Parque Municipal O Cravo e a Rosa, bairro Itanguá, Cariacica, reuniu autoridades civis e militares, familiares dos formandos e a comunidade local.

Os formandos, distribuídos em 23 turmas de sete escolas municipais, concluíram o ciclo de aulas do Proerd. As escolas participantes foram: EMEF Agustinha Muniz de Oliveira, EMEF Álvaro Armeloni, EMEF Antônio Coutinho de Oliveira, EMEF Arthur da Costa e Silva, EMEF Laurinda Pereira do Nascimento, EMEF Terfina Rocha Ferreira e EMEF Vienna Rosetti Guterres.

O programa, de prevenção primária, busca conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos das drogas e da violência, promovendo valores como ética, respeito e responsabilidade, em parceria com escolas e famílias.

O major Anderson do Prado Correa, subcomandante do 7º Batalhão, destacou o impacto positivo do programa na formação dos alunos. “O Proerd representa uma oportunidade única de semear valores sólidos em nossa juventude, capacitando-os a enfrentar desafios com resiliência e a construir um futuro mais seguro para todos”, declarou o major.

A banda de música da EMEF Terfina Rocha Ferreira abrilhantou a cerimônia com sua participação especial.

