7º Batalhão divulga resultados do mês de fevereiro

O 7º Batalhão, localizado em Cariacica e responsável pelo policiamento no município, divulga nesta quarta-feira (03), os resultados relativos às operações policiais realizadas no mês de fevereiro de 2021.

No período compreendido entre 1º de fevereiro e 28 de fevereiro foram apreendidos 34 armas de fogo, 40 veículos com restrição de furto e roubo recuperados, 16.469 pessoas abordadas, 255 veículos de passeio abordados, 1.131 motos abordadas, 996 coletivos abordados, 165 taxis abordados e 43 veículos removidos com restrições administrativas.

Na oportunidade, o comandante do 7º Batalhão, tenente-coronel Paulo Roberto Schulz Barbosa, parabeniza a tropa pelos resultados obtidos, fruto de muita dedicação e profissionalismo de toda a equipe, que não mede esforços para promover diuturnamente a segurança da população.

