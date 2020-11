70% de mulheres negras e pardas não encontram maquiagem em seus tons de pele

Reprodução: Alto Astral Prematuridade: Isabella Fiorentino faz relato emocionante sobre trigêmeos

Você sabia que nesta terça-feira (17) é celebrado o Dia Internacional da Prematuridade ? Fazendo parte do Novembro Roxo, a data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção do parto prematuro e redução da taxa de 11,5% no Brasil, que ocupa a 10ª posição entre os países onde nascem mais crianças prematuras. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nascimento antes de 37 semanas de gestação é a primeira causa de mortalidade infantil no mundo inteiro.

A apresentadora e modelo Isabella Fiorentino aproveitou para compartilhar um relato emocionante sobre o nascimento prematuro dos seus filhos trigêmeos – Bernardo, Lorenzo e Nicholas. No texto, publicado hoje em seu perfil no Instagram , ela contou um pouco mais sobre os primeiros dias de vida dos pequenos na UTI e se solidarizou com todas as mães que já vivenciaram a mesma situação. Confira!

Veja o relato de Isabella Fiorentino sobre a prematuridade

Isabella explicou que os trigêmeos, nascidos em 2011, chegaram ao mundo com apenas 27 semanas de gravidez e tiveram que permanecer 90 dias na UTI: “O dia em que saí do hospital e tive que deixar os três na UTI dentro das incubadoras foi um dos dias mais vazios da minha vida! Eu não tinha mais a companhia deles na minha barriga (fiquei em repouso absoluto por 4 meses), nem nos bercinhos que eu tinha preparado para eles! Mas o dia que cheguei em casa com eles nos braços… Foi o dia mais cheio de alegria da minha vida”.

A apresentadora também desabafou que, até hoje, lembra-se das imagens dos filhos extremamente pequenos e frágeis, mas atualmente celebra cada uma de suas conquistas. “Que privilegiada sou eu, que posso ver o milagre acontecer bem diante dos meus olhos!”, disse.

Além das fotos de cada uma das fases dos bebês , desde a primeira vez no colo da mãe até a saída do hospital, Isabella Fiorentino escreveu uma mensagem de apoio a todas as mulheres que enfrentam esse desafio: “Deus está nos carregando no colo, nos amparando, dando forças para conseguirmos passar por todas as intercorrências que a prematuridade pode causar com fé, esperança e sempre acreditando que tudo vai dar certo! Comigo foi assim!”.

