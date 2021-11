Redação João Bidu 7 simpatias poderosas com frutas para arrasar no amor

Se você anda meio desanimada com a sua vida amorosa e quer dar um jeito nisso, saiba que uma solução pode ser apostar nos rituais! E a melhor parte de tudo é que fazer simpatia para o amor é mais fácil do que você pensa – as únicas coisas necessárias são a confiança em si mesma, a fé que o ritual dará certo e algumas frutas . Então diga adeus ao azar nos relacionamentos e confira essas 7 simpatias com frutas que vão te ajudar na conquista do amor.

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO HORÓSCOPO DIÁRIO NO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

Simpatia com Romã

Simpatia para deixar a pessoa apaixonada

Em uma noite de Lua Nova, coloque quatro grãos de romã embaixo da língua e diga o nome da pessoa amada quatro vezes. Faça isso no local onde o seu amado estiver. Depois, passe perto dele, cumprimente-o e engula os grãos.

Simpatias com Limão

Simpatia para ter poder na conquista

Em uma quinta-feira, pegue um vidro pequeno e, dentro dele, misture o suco de um limão, lascas da casca desse mesmo limão, três colheres grandes e cheias de mel, sete lascas de canela em pau, sete pétalas de rosa vermelha e 21 cravos-da-índia e uma lasca de gengibre. Por fim, misture um vidrinho de óleo essencial de ilangue-ilangue. Coloque um papel com seu nome escrito sete vezes e alguns fios do seu cabelo. Tampe o vidro e misture girando o vidro, dizendo: Eu posso conquistar, eu tenho o dom de conquistar, eu tenho o poder de conquistar e eu conquisto. Diga esta frase 28 vezes, sempre com concentração. Acenda uma vela laranja sobre um pires e cinco incensos de baunilha em volta do vidro – com cuidado para não se machucar – e diga “Minha vontade está de acordo com o universo. Eu tenho em mim o poder de conquistar amor, amizade, admiração e respeito. Desperte agora em mim. Que esse poder desperte”. Fale essa frase sete vezes e dê por encerrada a magia. Guarde o vidro em um local escuro, embrulhado em papel-alumínio. Depois de um mês e 28 dias, tire o papel e, sempre que sair à noite, use esse líquido em pontos como atrás da orelha, nuca e punhos. Jogue os restos da vela no lixo, sopre as cinzas dos incensos ao vento e lave o pires, que pode ser usado normalmente.

Atenção : nunca use a mistura durante o dia, pois o limão pode manchar a pele.

Simpatia para evitar inveja no amor

Com um limão nas mãos, repita sete vezes o encantamento “limão, limão, fruto azedo e doce da terra. Livrai minha relação do mau-olhado e da maldade de quem anda nesta terra!”. Depois, espete sete tachinhas (dessas que são usadas para fixar recados em paineis de cortiça) nesse limão e, em seguida, coloque a fruta embaixo da sua cama, deixando-a lá por três dias. Ao término desse período, jogue-a no lixo. Você pode repetir a simpatia sempre que achar necessário.

Simpatia com laranja e mamão

Simpatia para ficar mais atraente

Bata um copo de suco de laranja e meio mamão no liquidificador. Dê 13 goles, dizendo “Com a força deste tônico, hei de ficar mais atraente”. Faça uma oração ao santo de sua devoção, agradecendo por sua saúde e beleza. Esta simpatia só pode ser feita uma vez por semana.

Simpatias com maçã

Leia Também

Simpatia para encontrar sua alma gêmea

Corte uma maçã vermelha ao meio e raspe bem a sua polpa. Escreva a seguinte frase em um papel branco: Alma gêmea, alma gêmea, por onde anda você? Apareça em minha vida, pois preciso te conhecer. Passe o papel em um pouco de mel e coloque dentro da maçã, unindo as duas partes com fita verde, que simboliza a esperança. Erga a maçã com a mão direita e recite em voz alta o Salmo 102 , pedindo ao seu anjo da guarda que ajude você a encontrar sua alma gêmea. Depois, enterre a maçã em um vaso de flor.

O poder da maçã do amor

Pegue uma maçã bem vermelha e que não tenha manchas escuras na casca. Usando uma faca, faça um buraco em uma das extremidades da fruta, arrancando a polpa. Coloque a maçã em cima de um pires e ponha uma vela vermelha no orifício que acabou de abrir. Em seguida, derrame um pouco de mel em cima de tudo e acenda a vela, com cuidado para não se machucar. Enquanto ela queima, diga: Que esta maçã me traga o amor e que este mel sirva de louvor para o amor. Então, repita três vezes a frase “Eu tenho muita sorte no amor”. Quando a vela terminar de queimar, jogue tudo o que usou no ritual no lixo, inclusive o pires.

Simpatia com uva

Simpatia para amar e ser amada

Coma três uvas e guarde as sementes. Escreva o seu nome e o do seu amor em um pedaço de papel branco e coloque junto com as sementes dentro de um saquinho de pano branco costurado à mão. Deixe o saquinho embaixo do seu travesseiro por 13 dias. Todas as noites, ao se deitar, reze um Credo em intenção a Santo Antônio . A partir do décimo quarto dia, carregue o saquinho sempre com você. Fique com o saquinho pelo tempo que achar necessário.

Quer saber mais sobre sua vida amorosa? Na loja do João Bidu, você encontra o Mapa Astral do Amor que é direcionado para questões sentimentais, relacionamentos, para descobertas e revelações da sua área afetiva.

LEIA TAMBÉM

Numeroterapia 2022: você está preparado para o amor?

Alma gêmea: os 3 signos que são a cara-metade de Escorpião

Tarot Mitológico da paixão: desvende o seu futuro!