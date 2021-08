Reprodução: Alto Astral 7 receitas de frango frito para petiscar

O final da semana é perfeito para descansar e petiscar! Nada melhor do que fazer bons drinks, petiscos gostosos e colocar boas músicas para curtir o descanso em casa, não é mesmo?

Então, se você já está ansiosa para esse momento e quer aproveitar com iguarias deliciosas, confira 7 receitas de frango frito super crocantes e suculentos para colocar no cardápio do happy hour de hoje!

Frango frito crocante

Tempo: 1h (+1h de descanso) Rendimento: 8 Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 kg de frango cortado pelas juntas

Suco e raspas da casca de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino, salsa picada a gosto

1 xícara (chá) de fubá

1 xícara (chá) de farinha de rosca

1 xícara (chá) de maionese

5 dentes de alho picados

Óleo para fritar

Modo de preparo

Corte o frango, limpe bem e seque. Coloque em uma tigela, tempere com o suco de limão, sal, pimenta e salsa a gosto e deixe descansar por 1 hora na geladeira. Em uma vasilha, misture o fubá, a farinha, as raspas de limão e pimenta em um prato raso. Passe os pedaços de frango pela maionese e em seguida pela mistura seca. Aqueça uma frigideira grande com óleo. Frite os dentes de alho por 3 minutos ou até dourar. Escorra sobre papel absorvente. Em seguida frite os pedaços de frango aos poucos até dourar. Escorra em papel absorvente e transfira para uma travessa. Polvilhe o alho e sirva. Se desejar, sirva acompanhado de fatias de limão.

Frango frito recheado

Tempo: 2h Rendimento: 4 Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 peitos de frango sem osso

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Recheio

1 xícara (chá) de tomate seco picado

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

1 xícara (chá) de queijo provolone ralado

1 colher (sopa) de salsa picada

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos ligeiramente batidos com sal a gosto

2 xícaras (chá) de farinha de rosca

Modo de preparo

Corte os peitos de frango ao meio, formando assim quatro partes de frango. Com uma faca, faça um corte central formando assim uma cavidade onde será colocado o recheio. Tempere com sal e pimenta. Em uma tigela, coloque o tomate seco, a muçarela, o provolone, a salsa e misture bem. Recheie o frango e prenda a abertura com palitos de dente. Passe na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca. Frite em óleo quente por 10 minutos ou até fritar e dourar levemente. Retire do fogo, escorra em papel absorvente, retire os palitos e sirva.

Frango frito com páprica

Tempo: 30min (+30min de geladeira) Rendimento: 4 Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 kg de asa de frango

Suco de 2 limões

Sal a gosto

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de maisena

1/2 colher (sopa) de páprica picante

Óleo para fritar

Fatias de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com o suco de limão e o sal. Deixe repousar na geladeira por 30 minutos. Em um saco de plástico grande, misture a farinha, a maisena, uma pitada de sal e a páprica. Escorra e passe, os pedaços de frango, rapidamente por papel absorvente para tirar o excesso de água. Coloque os pedaços no saco com a farinha e chacoalhe até todos estarem envolvidos. Frite em óleo quente e escorra em papel absorvente. Sirva decorado com fatias de limão.

Espetinho de frango com cebola empanado

Tempo: 1h Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 kg de peito de frango em cubos

5 cebolas cortadas em quarto partes

2 colheres (sopa) de óleo

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de farinha de rosca

1 colher (sopa) de raspas da casca de limão

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos batidos

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango e a cebola com o óleo, o alho, sal e pimenta. Misture a farinha de rosca em um prato raso com as raspas de limão, pimenta e reserve. Intercale cubos de frango e cebola em palitos para churrasco, deixando 5 cm de uma das extremidades livre. Passe o espeto na farinha de trigo, nos ovos batidos e por último na farinha de rosca reservada, apertando para selar. Frite, aos poucos, em óleo em temperatura média até dourar. Retire, escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Isca de frango ao molho de mostarda

Tempo: 30min Rendimento: 1 porção Dificuldade: fácil

Ingredientes

500g de peito de frango em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de maisena

1 colher (chá) de fermento em pó

1 ovo batido

2/3 de xícara (chá) de água gelada

Óleo para fritar

Molho

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de cebola ralada

4 colheres (sopa) de suco de laranja

1 colher (chá) de mel

2 colheres (sopa) de mostarda amarela

1 caixa de creme de leite (200g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o molho, derreta a manteiga em uma panela, em fogo médio e refogue a cebola por 1 minuto. Adicione o suco, o mel, a mostarda e cozinhe por 2 minutos. Despeje o creme de leite, coloque sal, pimenta, retire do fogo e reserve. Em uma tigela, tempere o frango com sal e pimenta. Em outra vasilha, peneire a farinha, a maisena, o fermento e despeje o ovo batido no centro. Adicione a água, aos poucos, e mexa até homogeneizar. Passe os cubos de frango na mistura, batendo levemente para retirar o excesso. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar. Escorra sobre papel-toalha e sirva acompanhado do molho reservado aquecido ou em temperatura ambiente.

Frango empanado no gergelim com maionese de alho

Rendimento: 4 porções Tempo: 50min Dificuldade: fácil

Ingredientes

800g de peito de frango em cubos

3 dentes de alho picados

1 colher (café) de curry

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 xícara (chá) de leite

2 ovos

2 xícaras (chá) de gergelim

Óleo para fritar

Molho de pimenta vermelha a gosto para acompanhar

Maionese de alho

2 dentes de alho sem casca

1/2 xícara (chá) de leite gelado

1/2 xícara (chá) de óleo (aproximadamente)

Sal a gosto

Modo de preparo

Para a maionese, bata o alho e o leite no liquidificador em velocidade média, adicionando o óleo em fio até ficar consistente e cremoso, sem parar de bater. Se necessário, adicione mais óleo. Tempere com sal e reserve em uma molheira na geladeira.

Tempere o frango com o alho, o curry, o suco de limão, sal e pimenta. Passe pelo leite batido com os ovos e empane no gergelim, cobrindo bem. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar. Escorra sobre papel-toalha e sirva com a maionese de alho e molho de pimenta.

Espetinho de frango frito ao molho rosé

Tempo: 40min Rendimento: 15 Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 kg de peito de frango em cubos

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

1 envelope de caldo de galinha em pó

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de farinha de trigo

3 ovos batidos

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Molho

1 xícara (chá) de maionese

3 colheres (sopa) de ketchup

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de molho inglês

Modo de preparo

Para o molho, misture os ingredientes e reserve. Tempere o frango com o suco de limão, o cheiro-verde, o caldo de galinha, sal e pimenta. Espete 3 cubos de frango em cada palitinho pequeno e passe pela farinha de trigo, pelos ovos batidos e pela farinha de rosca. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourarem. Escorra em papel-toalha e sirva acompanhado do molho.

Receitas: Guia da Cozinha