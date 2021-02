Reprodução: Alto Astral 7 receitas de bombons para adoçar o seu dia

Impossível não gostar da guloseima mais querida das festinhas brasileiras! Com um preparo muito simples , o bombom pode ter cobertura e o recheio em diversos ingredientes , agradando a todos os tipos de paladares.

Se você pretende fazer a sobremesa em sua casa, conheça 7 receitas de bombons para adoçar seu dia:

Bombom Italiano

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

2 latas de leite condensado

6 colheres (sopa) de chocolate em pó

3 colheres (sopa) de manteiga

2 pacotes de biscoito maisena triturado (400g)

Óleo para untar

500g de chocolate branco

Modo de preparo: Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó, a manteiga e leve ao fogo, mexendo sempre, por 10 minutos ou até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, acrescente o biscoito e misture bem. Espalhe em uma assadeira de 30 x 19cm forrada com papel-alumínio untado com óleo e espere esfriar. Derreta o chocolate branco em banho-maria.. Com uma faca, corte os bombons no formato desejado e banhe um dos lados no chocolate derretido. Coloque sobre papel-manteiga, deixe secar, decore a gosto e sirva.

Bombom de damasco

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água

200g de damasco

2 latas de leite condensado

2 colheres (sopa) de farinha láctea

2 ovos

4 gemas

1 colher (sopa) de manteiga

500g de chocolate meio amargo para cobertura

Modo de preparo: Em uma panela, coloque a água, o damasco e leve ao fogo por 20 minutos. Retire, escorra a água e bata os damascos no liquidificador. Coloque em uma panela, adicione o leite condensado, a farinha láctea, os ovos, as gemas, a manteiga e misture bem. Leve ao fogo, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Coloque em um refratário, deixe esfriar, faça bolinhas e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria e banhe as bolinhas com o auxílio de um garfo. Decore com pedaços de damasco. Coloque sobre papel-manteiga e deixe secar.

Bombom de figo

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

2 xícaras (chá) de figos cristalizados picados

2 latas de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

500g de chocolate branco para cobertura

Modo de preparo: Em uma panela, coloque o figo, o leite condensado , a manteiga e leve ao fogo, mexendo sempre até soltar do fundo da panela. Coloque em um prato, deixe esfriar, faça bolinhas e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria e banhe as bolinhas com o auxílio de um garfo. Coloque sobre papel-manteiga, deixe secar e sirva. Decore com pedaços de figo e sirva.

Bombom de hortelã

Reprodução / Guia da Cozinha

Você viu?

Ingredientes

1 xícara (chá) de fondant

1 e 1/2 xícara (chá) açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de essência de hortelã

3 gotas de corante alimentício verde

500g de chocolate ao leite para cobertura

Modo de preparo: Em uma tigela, junte todos os ingredientes (menos o chocolate) até a mistura soltar das mãos. Abra a massa entre duas folhas de plástico, com a ajuda de um rolo, até ficar com 1cm de altura. Recorte com um cortador de biscoitos ou uma faca no formato desejado e reserve. Espere secar um pouco. Derreta o chocolate em banho-maria, banhe os bombons secos, coloque sobre papel-manteiga, deixe secar e sirva.

Bombom crocantinho

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de flocos de arroz (comprado pronto)

500g de chocolate ao leite para cobertura

Modo de preparo: Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e leve ao fogo, mexendo sempre, por 10 minutos ou até que solte do fundo da panela. Despeje em um prato e deixe esfriar. Misture os flocos de arroz e faça bolinhas. Derreta o chocolate em banho-maria e, com o auxílio de um garfo, banhe as bolinhas. Coloque sobre papel-manteiga, deixe secar e sirva.

Bombom de ameixa

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

1 lata de leite condensado cozido

1 xícara (chá) de ameixas-pretas picadas sem caroços

1 colher (sopa) de manteiga

500g de chocolate meio amargo para cobertura

Chocolate granulado colorido para decorar

Modo de preparo: Em uma panela, coloque o leite condensado, as ameixas e a manteiga. Leve ao fogo, mexendo, até soltar do fundo da panela. Coloque em um refratário e deixe esfriar. Faça bolinhas e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria e banhe os bombons. Coloque sobre papel-manteiga, deixe secar e decore com o chocolate granulado colorido.

Bombom de caju com passas

Reprodução / Guia da Cozinha

Ingredientes

2 xícaras (chá) de castanha de caju moída

2 latas de leite condensado

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de uvas-passas sem sementes

500g de chocolate meio amargo para cobertura

Modo de preparo: Em uma panela, coloque todos os ingredientes (menos o chocolate). Leve ao fogo, mexendo sempre até soltar do fundo da panela . Deixe esfriar. Faça retângulos e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria e banhe os bombons, com o auxílio de um garfo. Coloque sobre papel-manteiga, decore a gosto e deixe secar.

Receitas: Guia da Cozinha