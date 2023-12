Foto: Reprodução 7 receitas com frango perfeitas para o Natal

Explore deliciosas opções culinárias para o Natal com essas receitas irresistíveis de frango. Seja você o anfitrião da festa ou procurando uma maneira especial de preparar o clássico frango para as celebrações natalinas, essas sugestões garantem pratos suculentos e cheios de sabor. Desde assados de dar água na boca até receitas inovadoras, descubra uma variedade de opções que certamente encantarão o paladar de todos durante a ceia de Natal.

Prepare-se para surpreender seus convidados com essas receitas de frango perfeitamente adequadas para celebrar o espírito natalino à mesa. Confira 7 receitas com frango perfeitas para o Natal.

7 receitas com frango perfeitas para o Natal

Conheça a nossa lista deliciosa!

1. Frango de Natal com cuzuz: surpreenda!

O Frango de Natal com cuscuz é uma proposta irresistível para surpreender durante as festividades, combinando a suculência do frango com a textura macia e aromática do cuscuz. Essa receita inovadora e deliciosa proporciona uma experiência culinária única para tornar o Natal ainda mais especial.

2. Terrine de frango

O terrine de frango é uma refinada opção de entrada, com origens francesas, que lembra a textura de um patê, mas apresenta uma consistência mais marcante. O destaque dessa receita reside não apenas em seu sabor delicioso, mas também na elegância da apresentação, adicionando um toque sofisticado às celebrações.

3. Barquete de frango

A barquete de frango é um clássico entre os petiscos e entradas, oferecendo uma opção prática e deliciosa para os momentos que antecedem a ceia. Projetada para ser consumida com as mãos, a barquete pode ser disposta em uma bandeja, permitindo que os convidados desfrutem de forma descontraída enquanto aguardam a refeição principal.

4. Coxa de frango assada com mostarda

A combinação irresistível da coxa de frango assada, com sua suculência, e o toque especial da mostarda resulta em um prato que se destaca como uma opção perfeita de carne para compor a mesa natalina. Uma dupla que certamente agradará os paladares e acrescentará um toque de inovação aos momentos festivos.

5. Empadão de frango

O empadão de frango, uma clássica receita natalina, é presença indispensável na ceia festiva. Sua versatilidade vai além da tradição, sendo não apenas prático de preparar, mas também adaptável para ser servido como entrada ou como uma opção de prato principal.

6. Frango assado com alecrim e cardamomo

A combinação do aroma perfumado do alecrim com a intensidade do cardamomo adiciona um sabor irresistível à carne, proporcionando uma experiência gastronômica memorável durante as festividades natalinas. Uma opção inovadora que certamente agradará a todos e destacará a ceia com um toque de sofisticação.

7. Torta de frango fria com maionese

Sua praticidade na preparação, aliada ao uso de ingredientes simples e acessíveis, torna essa receita fácil de reproduzir. A textura leve e saborosa desta torta, recheada com frango, confere um toque especial às celebrações natalinas, proporcionando uma alternativa deliciosa e descomplicada para começar a refeição festiva.

Fonte: Mulher