“7 Prisioneiros”, com Rodrigo Santoro, será exibido no Festival de Veneza; saiba

Dirigido por Alexandre Moratto e protagonizado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, o novo filme nacional da Netflix, “7 Prisioneiros”, será visto pela primeira vez no dia 6 de setembro, durante o 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza.

O longa-metragem foi selecionado para a categoria Orizzonti Extra, que reúne trabalhos de diferentes gêneros, audiência e duração. Após a première global, ele estreia oficialmente no catálogo da gigante do streaming.

Na trama, o jovem Mateus, interpretado por Malheiros, sai do interior em busca de uma oportunidade de emprego em um ferro-velho de São Paulo comandado por Luca, personagem de Santoro . Chegando lá, acaba se tornando vítima de um sistema análogo à escravidão.

A produção é de Ramin Bahrani, indicado ao Oscar com “O Tigre Branco”, e Fernando Meirelles, que recebeu indicação à maior premiação da indústria cinematográfica norte-americana com “Cidade de Deus”. Já o roteiro é assinado por Thayná Mantesso e pelo diretor Moratto.













Som na caixa

“Na Cama Maltrata” é o novo single de Japinha Conde, que chegou às plataformas digitais na última sexta (23). Com temática de velho oeste, o clipe foi gravado em Fortaleza, no Ceará. Ao falar sobre o resultado final da superprodução, que contou com bar de cowboys, dança e figurino de época, ela afirmou que “toda a caracterização ficou linda” e que a “mensagem de que ‘hoje a mulher sabe seu valor e pode ir e estar com quem quiser'” foi outro ponto alto. “Estou ansiosa para saber a reação do público”, derreteu-se a cantora.













Múltiplos talentos

Na sexta-feira (23), a atriz e influenciadora Gkay disponibilizou em todas as plataformas digitais o single “Combate de Bumbum”, em parceria com Israell Muniz. O trabalho chegou acompanhado de um clipe, assinado por Gabriel Lopes, que traz a participação especial dos comediantes Álvaro Xaro e Lucas Guedes. “Mais um projeto em que estou me jogando. Foi uma ideia inusitada, algo para divertir e poder explorar mais um lado da carreira artística”, disse a estrela do filme “Carnaval”, da Netflix, sem esconder a alegria.









Você viu?

Novidades à vista!

A atriz, jornalista e apresentadora Renata Samek, que atuou na novela “Chamas da Vida”, da RecordTV, se prepara para estrear na literatura. O título do livro? “A Arte da Metamorfose”, que deve ser lançado até 2023.

“Nele, falo sobre mudanças, metas, sonhos, fé e minhas experiências, que podem ser encaixadas em qualquer profissão. Não é de autoajuda, mas tem conteúdo de superação e motivação”, relatou a mineira, que também tem planos para retornar ao teatro assim que a pandemia passar.

“Quero muito fazer uma turnê pelo país com o espetáculo de minha autoria, “Até Que um Like nos Separe!”, que já estava pronto para estrear, mas, por conta de tudo que aconteceu, foi preciso adiar”, finalizou.

Do humor para o mercado da beleza

Aproveitando o sucesso de suas redes sociais, incluindo os três milhões e setecentos mil seguidores no TikTok, Talokudo agora tem uma linha de cosméticos, com sabonete íntimo e produtos para todos os tipos de cabelos, para chamar de sua.

Ao contar a novidade, ele revelou ter passado um mês usando os itens da Plus Ervas e, por ser humorista, procurou fazer algo diferenciado, acrescentando piada nos rótulos. No shampoo, por exemplo, há a descrição: “Limpeza profunda, limpa até o seu nome sujo”, como fez questão de lembrar, aos risos.

Mais sabor no vídeo

Thay Magalhães desembarcou em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, a fim de gravar para o “Vem Com a Thay”, e um dos points visitados por ela e sua equipe foi o Bar do Zé Paulo. “Comer bem é um dos meus prazeres, e acredito que de boa parte da população também. Por isso, fiz questão de mostrar uma boa opção gastronômica aos telespectadores”, disse durante rápido bate-papo com o iG Gente.

Por lá, a apresentadora e rainha de bateria da escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti foi recebida pelo proprietário, José Paulo Pereira, e sua filha, Paula Pereira, além do vice-prefeito da cidade, Christiano Alvernaz, sua assessora, Jocilaine Machado, o saxofonista Rodrigo Costa e o produtor de TV Emerson Alves.

Anota na agenda!

As lives seguem a todo vapor no Instagram da Livraria da Vila, sob o comando de Samuel Seibel, presidente da rede. Na quinta (22), o empresário mergulhou na história que o recém-lançado “Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil” oferece em 832 páginas e trezentos personagens, pinçados entre os mais de quinze mil que aportaram por aqui, a maioria entre 1933 e 1945, e bateu um papo com o historiador Israel Beloch. Já no próximo dia 29, serão a hora e a vez de Alberto Mussa revelar detalhes de “A Origem da Espécie”. Os encontros acontecem sempre às 19h.