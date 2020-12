7 passos essenciais para deixar a saúde da casa em dia

Redao Joo Bidu 7 passos essenciais para deixar a sade da casa em dia

Você sabia que, assim como nós, a nossa casa também pode ficar doente? Isso não é algo tão perceptível e precisamos estar alertas com alguns sinais. Sabe quando chegamos em casa e nos sentimos mal? Aquele cansaço repentino e dores no corpo, que não conseguimos descobrir o motivo por nada neste mundo?

Ou até mesmo muitas brigas desnecessárias e estresse por nada? Isso pode significar que sua casa precisa de uma cura , uma vez que as energias refletem em você. Para te ajudar, listamos algumas dicas práticas e baratas de como deixar a saúde da casa em dia ​. Confira!

Jogue fora objetos que você não precisa mais

Diga adeus para todos os objetos velhos e quebrados que você guarda em sua casa. Jogue tudo fora! Se livre, também, de remédios vencidos, plantas mortas e roupas que não servem mais. Se puder, doe-as. As “tralhas” nos afetam muito, fazendo com que nossas vidas não ande para frente.

Plantas bem cuidadas na casa

Para renovar a saúde física do corpo, plante alecrim . Essa erva têm propriedades medicinais, sendo muito utilizada em temperos e chás. Xamãs acreditam que essa planta também cura as doenças da alma.

Plantas com folhas arredondadas, como orégano, são outra opção benéfica para ter na casa, pois são as que atraem prosperidade. Plantas que crescem para cima, como trepadeiras, também têm esse efeito.

Atenção aos espelhos

Evite colocar espelhos em todos os cantos da casa, isso porque muito reflexo provoca aceleração de energias, fazendo com que as pessoas que vivem no local se sintam mais agitadas e, consequentemente, mais irritadas.

Umidade nas paredes

Você sabia que esse problema pode interferir nas suas energias? Principalmente na parte emocional. Além do mais, paredes com umidade podem provocar reações alérgicas.

Evite ambientes escuros

As luzes interferem nas energias espirituais. Alguns espíritos que não são de luz aproveitam de ambientes mais escuros. Portanto, prefira uma iluminação mais natural.

Janelas são essenciais

Se o quarto em que vive não tem janela, trate de providenciar agora. Ambientes sem claridade natural não têm circulação de energia, deixando a pessoa que vive naquele ambiente, muitas vezes, agoniada ou sufocada. A circulação de ar também é importante para a saúde das pessoas e do lar.

Ambientes muito barulhentos ou silenciosos

Viva o meio termo disso! Muito som é ruim e muito silencio também. Coloque música para relaxar enquanto faz algo para comer, mas busque a calmaria para poder descansar melhor e para nunca mais deixar sua casa doente.

