Ao longo das várias edições do Big Brother Brasil (BBB), alguns participantes se destacaram não apenas por suas estratégias de jogo, mas também por conquistar a antipatia do público de maneira marcante. Seja devido a atitudes controversas, comportamentos polêmicos ou conflitos intensos dentro da casa, esses participantes se tornaram os mais detestados na história do programa.

Nesse contexto, exploraremos alguns desses momentos marcantes das edições que renderam elevados índices de rejeição e contribuíram para a construção de uma narrativa marcante no universo do BBB .

7 participantes mais detestados da história do BBB

7. Nayara (BBB 18)

A reputação da jornalista como “leva-e-traz” na casa solidificou-se ao empregar a estratégia de transmitir informações contraditórias aos diversos grupos do programa. Como resultado, ao enfrentar o paredão com Mahmoud e a campeã Gleici Damasceno, Nayara foi eliminada com uma expressiva votação de 92,49%.

6. Felipe Cobra (BBB 7)

Felipe Cobra, participante do BBB 7, ficou conhecido como o antagonista da edição devido à sua postura de vilão, refletida em sua aparência, comportamento e autopercepção. Envolvendo-se em polêmicas que incluíram pactos de sangue e confissões de agressões a moradores de rua e animais, o skatista causou impacto em uma temporada polarizada entre Diego Alemão e Alberto Cowboy. Sua atitude chocante resultou em uma eliminação com impressionantes 93% dos votos, deixando uma marca de intensa controvérsia e rejeição por parte do público.

5. Patrícia Leitte (BBB 18)

No trajeto rumo à vitória no BBB, todo vencedor inevitavelmente encontra obstáculos, e no BBB 18, essa pedra no caminho tinha nome e sobrenome: Patrícia Leitte. A advogada rivalizou com Gleici Damasceno e envolveu-se em um relacionamento sem sentido com o sírio Kaysar Dadour. Contudo, suas estratégias não surtiram efeito, e ao enfrentar o paredão ao lado de dois aliados igualmente impopulares, Patrícia foi eliminada com expressivos 94,26% dos votos. Sua passagem pelo programa foi marcada por controvérsias e uma rejeição maciça por parte do público.

4. Aline (BBB 5)

Em uma edição memorável com o campeão Jean Wyllys, a futura atriz Grazi Massafera, e outros destaques como Tati Pynk, Aline se destacou e recebeu o “carinhoso” apelido de Madame X-9. Entrando como substituta de Marielza, que enfrentou um AVC, a estudante conquistou antipatia geral. Ao encarar seu terceiro paredão, Aline não escapou do destino, sendo eliminada com expressivos 95% dos votos. Sua passagem pelo programa foi marcada pelo apelido peculiar e pela rejeição significativa por parte do público.

3. Viih Tube (BBB 21)

Viih Tube ingressou no BBB 21 como favorita, mas acabou deixando o programa com a reputação de “falsiane”. A digital influencer atraiu a antipatia dos fãs de Juliette Freire ao falar negativamente da campeã pelas costas. Apelidada ironicamente de Viih Cuspe devido a um vídeo viral em que cuspiu na boca de seu gato de estimação, a participante enfrentou o paredão com Gil do Vigor e Fiuk, sendo eliminada de forma contundente com impressionantes 96,69% dos votos. Sua passagem pelo programa foi marcada pela mudança na percepção do público, de favorita para alvo de intensa rejeição.

2. Nego Di (BBB 21)

O comediante Nego Di, catapultado à fama por Boninho, acabou conquistando a repulsa da turma do sofá no BBB devido a uma série de piadas machistas e preconceituosas proferidas dentro da casa. Sua participação na edição também foi associada à desistência de Lucas Penteado, que não suportou o isolamento e optou por deixar o programa. No enfrentamento contra Fiuk e Sarah no paredão, Nego Di, que continua gerando polêmica com seus comentários até hoje, foi duramente eliminado com uma expressiva votação de 98,76%, evidenciando a intensa rejeição do público às suas atitudes controversas.

1. Carol Konká (BBB 21)

Karol Conká entrou no BBB 24 como uma figura de diva, mas sua jornada foi repleta de brigas, confrontos e críticas, destacando-se especialmente por atitudes negativas em relação a Juliette. Em um emblemático paredão com Arthur e Gil do Vigor, a cantora, considerada a mais odiada do Brasil, foi eliminada com uma esmagadora rejeição, alcançando 99,17% dos votos. Sua participação no programa ficou marcada como uma das mais controversas e repudiadas pelos telespectadores.

