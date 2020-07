7 orações para mudar de vida e melhorar seu astral em uma semana

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Hoje é dia de finalizar as últimas pendências e virar a página para o novo ciclo lunar que começa amanhã. A sensibilidade, o amor, a família e as emoções ganham destaque com a Lua minguante de Câncer. Estar junto de pessoas queridas, em clima de intimidade, torna-se ainda mais fortalecedor. Prefira atividades amenas e conversas leves, evite tarefas desgastantes e exaustivas também. Evite atitudes apressadas e impulsivas, uma postura mais introspectiva e comedida são importantes.

TOURO

Continue a cuidar de si mesmo para restaurar forças. É importante cultivar equilíbrio emocional, reabastecer energias no conforto de casa, cultivar as relações mais íntimas, distribuir carinho e fortalecer os laços de afeto. Prefira a simplicidade e o recolhimento. Procure fazer tudo aos poucos, com calma e atenção. Vale refletir sobre as últimas conquistas e traçar as próximas metas. Tudo isso pode nutrir sua alma para novas iniciativas, com a chegada da Lua nova de Câncer de amanhã.

GÊMEOS

Uma postura mais amorosa e protetora é recomendada. Utilize o diálogo para harmonizar e curar. A Lua segue minguante e balsâmica para favorecer o fechamento das últimas pendências. Assuntos pendentes devem ser resolvidos com carinho, cuidado e espírito conciliador. Período ideal para ler, refletir, alimentar a alma com boas informações, desfazer conflitos, descansar, renovar forças e refletir sobre novas intenções. Procure também economizar, descansar e eliminar o que não deseja mais em sua vida.

CÂNCER

Bom período para cultivar relacionamentos mais íntimos e profundos. Aproveite o dia para concluir o que for possível, buscar informações elevadas, cultivar o diálogo com palavras inspiradas. Novos sonhos, intenções e possibilidades à vista. A Lua nova chega amanhã em seu signo: aproveite para elevar os sentimentos, esclarecer assuntos confusos e cultivar mais introspecção. Perceba o que pode mudar em sua vida para evoluir e crescer. No último dia de Lua minguante, prefira se resguardar ao invés de acumular compromissos.

LEÃO

As finalizações importantes estão em pauta. É importante agora cultivar harmonia emocional e repor energias. Dê às pessoas que ama o tempo e o espaço que merecem. Aproveite a para esclarecer eventuais dúvidas, sempre com clareza e generosidade. O Sol confronta Saturno: a energia está mais baixa. Prefira se resguardar, evite exigências, críticas e controle. Desta forma qualquer conflito perde a força até desaparecer por completo. A preferência vai para atividades ligadas às artes e/ou à espiritualidade.

VIRGEM

Você pode finalizar assuntos, refletir, avaliar e resumir. A Lua nova de Câncer chega no amanhã: é tempo de limpar os sentimentos, valorizar as emoções e os laços de afeto. Vale encantar-se com um filme, uma música, buscar o contato com a natureza e buscar terapias que promovem curas emocionais. Cuidado com seus limites energéticos, prefira descansar mais ao invés de programar atividades exaustivas. Aproveite também para refletir sobre tudo o que aconteceu, rever projetos para elaborar as novas iniciativas.

LIBRA

Carinho, afeto e acolhimento são as qualidades em destaque. É importante agora cuidar-se mais, criar uma atmosfera de aconchego com palavras reconfortantes e curativas. Com minguante em Câncer, vale expressar sentimentos em gestos, atitudes e palavras doces. Reserve momentos para ficar sozinho, refletir, compreender os conflitos internos para dissipá-los.Vale diminuir as expectativas e os compromissos, deixar a vida fluir sem cobranças e anseios. É hora de levantar acampamento, meditar, refletir e finalizar.

ESCORPIÃO

Você pode finalizar as últimas pendências e passar momentos agradáveis em casa, junto aos seus. Aproveite para desfrutar da melhor maneira a companhia dos entes queridos. Quanto mais tranquilidade e introspecção, melhor. Hoje é o último dia da Lua minguante em Câncer, que indica a importância de compreender as emoções, cultivar solidariedade e compaixão, buscar segurança e apoio. É bom reservar tempo para desligar-se da agitação do mundo. A Lua nova chega amanhã e marca o início de um novo ciclo.

SAGITÁRIO

Por hora procure observar mais, ao invés de agir. A Lua nova de Câncer chega amanhã, marcando um período de mudanças, limpezas e renovações. Perceba o que é preciso ser deixado para trás. Período bom para cuidar da casa, dar mais atenção às questões familiares e passar mais tempo junto às pessoas que ama. Aproveite para concluir assuntos, expressar-se com mais sensibilidade e amor. É fundamental cultivar mais flexibilidade, compreensão e adaptabilidade, ao invés de tentar forçar situações.

CAPRICÓRNIO

O clima é de sensibilidade. Não é um bom momento para fazer exigências, alimentar discussões ou julgar. Último dia de Lua minguante: período indicado para cuidar de si mesmo, descansar mas, refletir e livrar-se das toxinas. Não apenas as que ingere, mas também emoções, relações e pensamentos tóxicos. É tempo de finalizar as últimas pendências, mas prefira as atividades mais leves, sem exigir muito de si. Seu dia-a-dia pode se tornar mais saudável e equilibrado. Mas este equilíbrio deve ser obtido de dentro pra fora.

AQUÁRIO

Evite iniciar projetos no último dia de Lua minguante. É tempo de descanso e restauração de forças. Bom período renovar as energias, perdoar, libertar-se de velhas mágoas, abandonar vícios e hábitos nocivos. Procure tranquilizar os pensamentos para conectar-se com sua intuição e os sentimentos mais elevados. Procure comunicar-se com mais sensibilidade e afeto, esteja aberto para dar mais atenção a quem ama. É melhor deixar a vida fluir sem forçar nada. Priorize as relações e os ambientes mais íntimos e acolhedores.

PEIXES

Com a Lua minguante em Câncer, é hora de valorizar a casa, a segurança, o apoio emocional, as questões domésticas e familiares. Um gesto de carinho e uma palavra amiga, neste momento, são ainda mais valiosos. Quanto mais amoroso for ao se comunicar, melhor. Prefira os assuntos que possam trazer inspiração, que possam elevar o amor e a compreensão. No último dia de Lua minguante, é importante encontrar espaço na agenda para relaxar. Ainda bem que hoje é domingo, aproveite para repor as energias necessárias.