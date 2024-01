Foto: Reprodução 7 melhores produtos para cabelos brancos

Os cabelos brancos demandam atenção especial para preservar a cor, textura e vitalidade. Passeie pela nossa coleção de produtos cuidadosamente escolhidos, desde shampoos desamareladores a condicionadores revitalizantes, projetados para neutralizar tons indesejados, promover a hidratação e realçar a beleza natural dos cabelos brancos. Com esses produtos de alta qualidade, você pode conquistar um visual deslumbrante e saudável, proporcionando o cuidado que seus cabelos brancos merecem.

7 melhores produtos para cabelos brancos

Explore a nossa variedade e descubra a melhor maneira de manter seus cabelos brancos impecáveis e radiantes. Conheça então os 7 melhores produtos para cabelos brancos.

7. Shampoo Care Silver Saviour, Keune

Previna o desbotamento e o tom amarelado indesejado com o Silver Savior Shampoo . Esse shampoo suave foi especialmente formulado para tonalizar cabelos loiros e grisalhos, reduzir a intensidade de tons amarelados em cabelos maduros e neutralizar o amarelo em cabelos descoloridos. Utilize uma ou duas vezes por semana, aplicando o shampoo em cabelos úmidos.

Deixe agir por um a três minutos para permitir que os pigmentos ajam e, em seguida, enxágue completamente. Desfrute de cabelos limpos, livres do amarelado, com uma textura sedosa.

6. Kit Brancos & Grisalhos Trio, Lola Cosmetics

O Kit Lola Cosmetics Brancos & Grisalhos Trio oferece um tratamento completo para cabelos brancos e grisalhos, neutralizando tons amarelados e revivendo a cor. Sua fórmula especial proporciona hidratação, proteção contra raios UVB e oxidação da cor, melhorando elasticidade, resistência e maciez.

O conjunto, isento de ingredientes indesejados, inclui o Shampoo Hidratante para limpeza suave, o Shampoo Desamarelador Silver para neutralização de tons amarelados, e o Condicionador Líquido Booster Condicionante para aprimorar elasticidade e proporcionar brilho máximo. Resultando em fios brancos e grisalhos com toque macio, leveza, hidratação intensa, proteção eficaz e um brilho deslumbrante, livre de reflexos indesejados.

5. Shampoo para Cabelos Grisalhos, Payot

O Shampoo para Cabelos Grisalhos Payot é formulado para reduzir o tom amarelado dos fios, proporcionando luminosidade ao visual. Com ativos higienizantes e umectantes, realiza uma limpeza eficaz sem agredir, deixando os cabelos com toque sedoso e mais volume. O Extrato Vegetal de Centaurea, ajuda a eliminar o tom amarelo dos fios brancos, e o complexo hidratante Hidroviton, protege contra o ressecamento, conferindo maciez. Assim, os cabelos grisalhos ficam livres do amarelado, limpos e bem-hidratados.

4. Condicionador Anti-Idade Desamarelador, Match

A linha Match Juventude dos Fios apresenta o Condicionador Anti-Idade Desamarelador especialmente desenvolvido para cabelos brancos naturais. Com o passar do tempo e a exposição a agentes externos, é comum que os fios adquiram tons indesejados, como amarelo, alaranjado ou esverdeado. Esse condicionador desamarelador conta com um Complexo Matizador que atua diretamente na cutícula dos fios, removendo esses tons e nutrindo os cabelos brancos.

3. Shampoo Magnesium Silver, L’Oréal Professionel

O Shampoo Silver é formulado especialmente para cabelos brancos e grisalhos, eliminando tons amarelados indesejados e realçando o brilho natural. Com Magnesium e Agente Desamarelador, neutraliza o amarelecimento da fibra capilar, revitalizando e fortalecendo os fios. Indicado para cabelos com tons amarelados, oferece benefícios como eliminação de reflexos amarelados, equilíbrio nutricional e brilho intenso.

A tecnologia inclui Magnesium para fortalecimento da fibra capilar, Agente Desamarelador para neutralização sem pigmentação, e aminoácidos para a saúde do cabelo. O resultado é um cabelo saudável, livre de pigmentos amarelados, com brilho intenso.

2. Hair Protector, Truss

O leave-in desembaraçante Hair Protector Truss proporciona maciez, brilho e proteção diária a todos os tipos de cabelo. Com ativos como o Glow System para brilho extraordinário, o Bio Affinity Complex para reparação da cutícula, o Sun Protection como filtro UV e o Cereal Protein e Wheat Protein para formar um filme hidratante e protetor, o produto é indicado para nutrir, proteger e restaurar cabelos danificados por processos químicos ou agressões externas.

1. Kit Blond Absolu Bain Ultra-Violet, Kérastase

O Kit Kérastase Blond Absolu Bain Ultra-Violet , composto por shampoo, condicionador e máscara desamareladora, neutraliza tons quentes e amarelados nos cabelos, mantendo mechas sutis, grisalhos e platinados intactos. Sua fórmula inclui pigmentos ultravioletas para eliminar instantaneamente tons indesejados, enquanto o Ácido Hialurônico proporciona benefícios restauradores e a Flor de Edelweiss oferece proteção e ação antioxidante. O resultado é um cabelo livre de tons amarelados, limpo e saudável.

