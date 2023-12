Foto: Reprodução 7 lugares na Europa que inspiraram animações da Disney

Quem não é apaixonado pelo universo da Disney ? E sim, é possível visitar lugares que inspiraram as criações clássicas e que fazem, agora, parte de toda uma cultura. Da arquitetura majestosa aos cenários pitorescos, cada lugar tem sua própria magia e oferece uma experiência única que ecoa nos filmes animados que conquistaram corações ao redor do mundo. Embarque conosco nesta jornada pelos locais reais que deram vida às histórias mágicas e personagens inesquecíveis que tornaram a Disney uma parte tão especial da infância e da imaginação.

Descubra como a realidade se entrelaça com a fantasia, criando mundos que transcenderam as telas para se tornarem parte do reino da Disney. Conheça então 7 lugares na Europa que inspiraram animações da Disney.

7 lugares na Europa que inspiraram animações da Disney

Confira essa lista que pode ser uma inspiração de viagens em 2024.

1. A Floresta Negra, Alemanha

A pitoresca região da Floresta Negra, situada no sudoeste da Alemanha, exerceu uma grande influência como fonte de inspiração para o cenário deslumbrante do clássico da Disney, “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937). As “florestas escuras e místicas” e os “riachos cristalinos” dessa área encantadora trouxeram uma atmosfera visualmente cativante, evocando a magia dos contos de fadas.

O cenário real da Floresta Negra transcendeu fronteiras geográficas e temporais, tornando-se parte integrante do legado da animação ao retratar um reino encantado que capturou a imaginação de gerações de espectadores.

2. Rothenburg, Alemanha

A cidade medieval da Baviera, localizada em Rothenburg, Alemanha, emerge como uma fonte encantadora de inspiração para a vila que serve como pano de fundo no clássico animado da Disney, “Pinóquio” (1940). As características distintas dessa cidade, com suas ruas de paralelepípedos e muralhas fortificadas, conferiram à vila do filme um cenário característico e atemporal.

A atmosfera medieval de Rothenburg, com sua arquitetura única e charme histórico, transborda nas animadas ruas e praças da vila fictícia, adicionando uma camada de autenticidade visual à narrativa mágica de “Pinóquio”. Essa fusão de realidade e fantasia destaca como locais reais podem inspirar mundos animados que transcendem o tempo.

3. Great Fosters, Reino Unido

Em 1935, durante uma viagem ao Reino Unido, Walt Disney explorou a magnífica Great Fosters, uma mansão da era Tudor localizada em Surrey. Os encantos do labirinto presente nos jardins dessa mansão inglesa não passaram despercebidos por Disney, tornando-se uma rica fonte de inspiração para o filme clássico “Alice no País das Maravilhas” (1951).

O intricado labirinto de Great Fosters, com seus caminhos sinuosos e enigmas visuais, serviu como modelo para o labirinto em que a personagem Alice se perde, acrescentando uma dimensão de encantamento e desafio ao mundo animado. Assim, essa visita de Disney ao Reino Unido deixou uma marca na criação de um dos filmes mais adorados da Disney.

4. Château de Saumur, França

O talentoso ilustrador Eyvind Earle desempenhou um papel crucial no design de produção do icônico filme “A Bela Adormecida” (1959). Ao buscar inspiração para criar o majestoso castelo do Rei Stefan, pai da Princesa Aurora, Earle voltou-se para o deslumbrante Castelo de Saumur, situado no centro da França. A imponente estrutura do castelo, com suas torres elegantes e arquitetura medieval, influenciou a representação visual do castelo no filme, adicionando uma aura de autenticidade e grandiosidade à história.

5. Château de Chambord, França

O deslumbrante castelo da Fera, presente no clássico “A Bela e a Fera” (1991), foi meticulosamente inspirado no magnífico Chateau de Chambord, localizado na região de Loire, França. Esse incrível castelo é conhecido por sua impressionante arquitetura renascentista, que se destaca por suas torres espiraladas e detalhes elaborados.

A escolha do Chateau de Chambord como fonte de inspiração para o lar da Fera adicionou uma camada de autenticidade e beleza à animação, capturando a essência mágica e romântica da história. Ao trazer elementos de castelos reais para o mundo animado, a Disney mais uma vez destacou como a arquitetura e a majestade de locais reais podem se fundir harmoniosamente com a fantasia, enriquecendo a experiência do cinema.

6. Le Train Blue, França

O encantador restaurante de Gusteau, do filme “Ratatouille” (2007), foi inspirado por diversos restaurantes parisienses, com destaque para o Le Train Bleu. Harley Jessup, o desenhista de produção, compartilhou que a equipe se inspirou em várias locações francesas, mas que o Gusteau’s se destaca como o mais ornamentado de todos. O restaurante é caracterizado por enormes arcos dourados, murais no teto, grossas cortinas vermelhas e uma escala palaciana, proporcionando o cenário perfeito para a narrativa envolvente de um pequeno rato chamado Remy que aspira a se tornar um chef.

7. Mont-Saint-Michel, França

O encantador reino da ilha de Corona, que serve como o cenário de nascimento de Rapunzel na animação “Enrolados” (2010), foi habilmente inspirado na ilha de Mont-Saint-Michel, localizada na Normandia, França. A imponente arquitetura e o cenário natural deslumbrante de Mont-Saint-Michel foram incorporados ao design visual do reino, dando à animação uma atmosfera única e cativante.

Os detalhes da ilha francesa, incluindo suas construções medievais e a localização pitoresca em uma ilha rochosa cercada por águas, contribuíram para a criação de um ambiente encantador que complementa perfeitamente a história mágica de Rapunzel.

