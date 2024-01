Foto: Reprodução 7 livros e acessórios essenciais para todo fã de Percy Jackson

Se você é um verdadeiro fã de Percy Jackson, certamente deseja mergulhar no universo mágico criado por Rick Riordan. Nossa seleção de livros e acessórios oferece os elementos essenciais para a experiência completa, desde as empolgantes sagas de Percy Jackson e Os Olimpianos até os emocionantes capítulos de As Provações de Apolo.

Além disso, complementamos essa jornada épica com acessórios exclusivos, como camisas, ecobags e canecas, para que você possa expressar seu amor pelos semideuses em grande estilo. Descubra e adquira agora esses itens indispensáveis que todo fã de Percy Jackson precisa ter em sua coleção!

Confira tudo o que separamos para vocês!

1. Box Percy Jackson e os Olimpianos

O box exclusivo da série Percy Jackson e os Olimpianos reúne os cinco volumes com nova identidade visual, inspirada em “O Cálice dos Deuses”. Percy, filho de Poseidon, embarca em missões épicas, como recuperar o raio-mestre de Zeus e enfrentar desafios no Mar de Monstros. Chamados, mistérios e batalhas permeiam a saga, culminando em “O Último Olimpiano”, onde Percy e seus heróis enfrentam Cronos para salvar a civilização ocidental. Uma leitura envolvente que conquistou legiões de fãs, agora disponível neste imperdível box.

2. O Cálice dos Deuses

Em “Percy Jackson e os Olimpianos: O Cálice dos Deuses” , Percy enfrenta uma nova e desafiadora missão: conquistar cartas de recomendação divinas para entrar na faculdade. Após anos salvando o mundo, ele se vê novamente no centro de intrigas divinas. A primeira missão envolve recuperar o cálice dos deuses. Com uma mistura de mitologia grega, humor e ação, a série de Rick Riordan conquistou fãs ao redor do mundo, transformando-se em best-seller e gerando uma aguardada adaptação para o Disney+. Percy Jackson está de volta para mais uma emocionante aventura!

3. Box Os Heróis do Olimpo

Rick Riordan retorna ao universo de Percy Jackson em “Os Heróis do Olimpo” , uma empolgante série infantojuvenil que combina humor, aventura e mistério. O box reúne cinco livros que mergulham no confronto dos semideuses com Gaia, a Mãe Terra, que despertou com a intenção de destruir deuses e semideuses. Além dos conhecidos Percy e Annabeth, a narrativa apresenta novos personagens, como Jason, Piper e Leo, cada um com suas próprias habilidades e desafios. Com uma trama repleta de reviravoltas, os heróis gregos e romanos precisam unir forças para enfrentar essa nova ameaça.

4. Camisa Camp Half-Blood

Essa é uma oportunidade única de expressar seu amor pela série e pertencer à comunidade dos semideuses. Uma forma divertida de compartilhar sua paixão pelos livros e personagens. Além disso, a camisa traz uma conexão simbólica com o Acampamento Meio-Sangue, um local especial da narrativa, e por isso é um item de coleção valioso para os fãs da saga.

Essa é uma combinação prática e estilosa para os fãs de Percy Jackson expressarem seu amor pela série de maneira sustentável e personalizada. A ecobag, além de ser uma opção ecológica e reutilizável para transportar itens do dia a dia, traz elementos temáticos da série, perfeita para um fã dos meio-sangues. Os bottons complementam o kit, permitindo que os fãs personalizem suas roupas, mochilas ou acessórios, exibindo símbolos relacionados ao universo de Rick Riordan.

A Caneca Camp Half-Blood é uma escolha autêntica para os fãs de Percy Jackson; Com elementos exclusivos do acampamento meio-sangue, essa caneca colecionável oferece durabilidade e qualidade, sendo ideal para apreciar diversas bebidas enquanto lê as aventuras dos Olimpianos.

7. Box As Provações de Apollo

Na série ” As Provações de Apolo “, somos conduzidos pela difícil jornada de redenção de Apolo, um ex-deus transformado em um desajeitado adolescente chamado Lester Papadopoulos. Expulso do Olimpo, ele enfrenta cinco provações mortais para recuperar sua divindade. Ao lado de Meg, uma semideusa poderosa, e outros conhecidos personagens de Rick Riordan, como Percy Jackson, Apolo enfrenta perigos, criaturas aterrorizantes e a ameaça de sua arqui-inimiga. A narrativa, que mescla mitologia greco-romana, humor e momentos emocionantes, reflete o estilo marcante do autor, consagrado como um dos principais escritores de literatura infantojuvenil.

