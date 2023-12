Foto: Reprodução 7 filmes de Natal excelentes para ver no Disney

O final de ano é uma época, definitivamente, mágica. Além de ser marcado pelas festas , dezembro também traz à tona um tipo de produção que fica guardado com afeto no nosso coração: os filmes de Natal. Não há como fugir deles, cada pessoa tem seu preferido e, pensando nisso, montamos uma seleção pra lá de especial no Disney+ para você!

7 filmes de Natal excelentes para ver no Disney+

Nos últimos anos, a Disney+ caiu no gosto do brasileiro, e não é por menos. A plataforma de streaming conta com um catálogo variado. Confira, a seguir, filmes natalinos que, com certeza, vão ganhar o seu coração.

7. Aconteceu no Natal do Mickey (1999)

Lançado em 1999, “Aconteceu no Natal do Mickey”, como o nome sugere, conta com o rato mais famoso do mundo no papel principal. Lançado em 1999, o filme apresenta três histórias contadas por Mickey e seus amigos em que todos descobrem a verdadeira magia do Natal. Uma ótima alternativa para divertir a criançada.

6. Meu Papai é Noel (1994)

Lançado em 1994, o filme dirigido por John Pasquin, marcou a infância de muita gente, sobretudo, com Tim Allen assumindo o papel de Papai de Noel. No filme, o figurão do Natal sofre um acidente, ferido, ele não consegue continuar sua missão e acaba solicitando o auxílio de Scott para salvar a celebração.

5. Milagre na Rua 34 (1994)

Susan, uma garota bem esperta, afirma de pé junto que o Papai Noel não existe. No entanto, certo dia, um idoso muito bondoso acaba sendo contratado para a loja de brinquedos de sua mãe. Porém, a surpresa não para por aí, o senhor não só conta afirma ser o Papai Noel, como diz que está ali para provar sua existência para a criança.

4. O Conto de Natal dos Muppets (1992)

Nessa produção, Caco, Ebenezer Scrooge e todos os outros bonecos da turma dos Muppets viajam no tempo, convivendo com espíritos do passado, do presente e também do futuro para descobrir a verdadeira magia do Natal.

3. O Quebra-Nozes e os Quatros Reinos (2018)

Clara (Mackenzie Foy) acaba perdendo a única chave capaz de abrir um presente dado por seu padrinho. A fim de resolver seu problema, a jovem decide dar início a uma jornada de resgate que a leva para diferentes reinos cheios de magia e aventura.

2. Esqueceram de Mim (1990)

Falar de filme de Natal é falar de “Esqueceram de Mim”. Na obra, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) deve sobreviver em casa quando sua família acaba o esquecendo em uma viagem. No entanto, os problemas não acabam por aí, além disso, Kevin deve superar a invasão de dois ladrões!

1. Era Uma Vez um Boneco de Neve (2020)

Nesse spin-off de Frozen, o telespectador tem a oportunidade de conhecer a origem de Olaf, o boneco de neve cheio de carisma, que na produção está em busca de sua identidade pelas montanhas nevadas.

