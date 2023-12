Foto: Reprodução 7 estilos de blusa que serão tendência nesse verão

No verão, a moda vem como uma forma de deixar você estilosa, ao mesmo tempo em que as peças são pensadas no clima também. Ninguém merece passar aquele calor no verão, né? Por isso, separamos estilos de blusa que te deixarão linda ao passo que vão impedir que você passe calor. Desde designs elegantes e minimalistas até opções ousadas e descontraídas, cada escolha reflete a diversidade de possibilidades e estilos para o verão .

Prepare-se para descobrir as peças que irão elevar o seu guarda-roupa nesse verão, trazendo a combinação perfeita entre conforto, estilo e frescor para enfrentar os dias ensolarados com um toque de sofisticação. Veja as 7 estilos de blusa que serão tendência nesse verão.

7 estilos de blusa que serão tendência nesse verão

1. Blusas listradas

As listras, uma tendência atemporal em destaque para 2024, continuam a ser uma escolha ótima para blusas femininas. Versáteis e elegantes, as listras oferecem um toque moderno e adaptam-se a diversas ocasiões, o que as tornas uma escolha infalível para quem possui um estilo casual. Sua capacidade de transitar entre o descontraído e o sofisticado torna as blusas listradas ideais para diversas ocasiões.

2. Blusas de crochê

No verão, o crochê se destaca como uma peça emblemática, especialmente em blusas e vestidos. Essa técnica artesanal cria um look leve e descontraído, sendo perfeito para eventos de praia e celebrações de Ano Novo. A versatilidade do crochê faz com que ele tenha um toque boêmio e sofisticado, ideal para enfrentar os dias quentes com estilo.

3. Camisas oversized

A camisa oversized destaca-se pela sua versatilidade, funcionando tanto como terceira peça para adicionar complexidade ao visual quanto como peça principal, conferindo um toque moderno e descontraído. Além disso, sua adaptabilidade a diferentes ocasiões a torna uma escolha perfeita para saídas de banho. Confortável e elegante, a camisa oversized é amada por sua capacidade de se ajustar a diferentes estilos pessoais e situações.

4. Blusa sem alça

As blusas sem alça têm ocupado consistentemente o centro das atenções entre as tendências em ascensão das blusas femininas. Por isso, aproveite essa tendência nostálgica dos anos 90 e experimente looks frescos e modernos.

5. Regatas caneladas

Se sua preferência recai sobre opções mais básicas, considere construir sua coleção de regatas caneladas lisas. Versáteis e atemporais, essas peças são verdadeiros coringas, transicionando facilmente do ambiente de trabalho para os visuais em alta no verão. Uma escolha prática que certamente será sua aliada em qualquer ocasião.

6. Amarração no pescoço

As blusas amarradas no pescoço surgem como uma tendência elegante e versátil para o verão. Essa opção permite diversas amarrações, adaptando-se a diferentes estilos e ocasiões. Por serem super frescas, as blusas amarradas no pescoço são uma escolha confortável para enfrentar as altas temperaturas do verão. Seja em tecidos leves para o dia a dia ou em opções refinadas para ocasiões especiais, essa tendência acrescenta um toque contemporâneo e estiloso à moda de verão.

7. Blusa ombro a ombro

As blusas ombro a ombro permanecem como forte tendência para o verão, pois são femininas, frescas e versáteis. Disponíveis em uma variedade de estilos, desde opções simples até modelos mais elaborados, essas blusas destacam os ombros de maneira elegante, adaptando-se a diferentes ocasiões.

