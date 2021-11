7 dicas simples que vão deixar a sua casa com uma cara mais sexy

Com criatividade e alguns truques básicos, você pode tornar qualquer ambiente mais convidativo e inspirador para o sexo

Você quer dar uma apimentada na rotina a dois, mas não tem ideia de como começar? Que tal começar mudando um pouco o cenário onde costuma namorar? Não precisa gastar uma fortuna reservando uma suíte cara num hotel – com alguns truques simples, você já consegue criar um clima pra lá de quente entre quatro paredes. Duvida? Então vamos às dicas garimpadas com a psicóloga e sexóloga Priscila Junqueira, cofundadora do IPSER (Instituto de Psicologia e Sexologia Essência Rara).

Incremente a iluminação

Os abajures que exploram a “meia-luz” dão aquele toque especial ao quarto. Se você gosta de ousar, pode trocar a lâmpada branca convencional por uma vermelha – tórrida, hein? – ou roxa. A iluminação colorida com certeza vai ativar a criatividade na cama.

Use produtos aromatizantes

O cheiro do ambiente também contribui para o clima de sedução. Você pode acender velas aromáticas ou usar sprays aromatizantes à base de canela, cravo e mel, que têm potencial afrodisíaco.

Aposte no poder dos espelhos

Na hora da transa, há quem ama ficar se observando e também enxergar o outro por outros ângulos, em plena ação. Você também pode trocar de lugar os espelhos que já tem em casa ou posicioná-los em locais estratégicos no quarto ou na sala para garantir uma boa visualização dos corpos em movimento.

Invista em tecidos “eróticos”

Alguns tecidos, como veludo e seda nos lençóis são ótimas opções para colocar de capa nos estofados – sofá, cama ou até nas cadeiras, para aqueles que não dispensam variar ou testar novas posições.

Adote cores da paixão



Escolher roupas de cama num tom mais avermelhado, rosa escuro ou em nuances terrosas com certeza vai deixar o ambiente mais propício para o sexo.

Tome um banho a dois mais sensual

Para quem gosta de começar a sessão de preliminares no chuveiro, a dica é apagar a luz do banheiro e manter apenas uma vela aromática iluminando o local. Se você colocar uma música suave para tocar, o clima de mistério fica ainda melhor…

Mude os móveis de lugar

Por que não levar o colchão de casal para a sala ou afastar o sofá e as poltronas e forrar o chão com edredons? Uma mudança básica como essa pode dar vazão à imaginação e inspirar novas carícias e posições.

(*Alto Astral e Priscila Junqueira, psicóloga, sexóloga e cofundadora do IPSER (Instituto de Psicologia e Sexologia Essência Rara), em Campinas (SP).