Reprodução: Alto Astral 7 dicas para os cabelos crescerem mais rápido!

As atuais tendências de cortes de cabelo estão cada vez mais atiçando nossa vontade de inovar o visual. Porém, quando nos arriscamos na tesoura e não curtimos muito o resultado, parece que as madeixas demoram mais que o normal para voltarem ao comprimento de antes. Nessa situação, o ideal é mudar alguns hábitos corriqueiros do dia a dia que influenciam diretamente no crescimento dos fios.

Talvez você não saiba, mas fatores externos, como o estilo de vida, também podem estar relacionados ao crescimento desacelerado dos fios. Mas a boa notícia é que existem uma série de cuidados que podem ser adotados para resolver essa situação e acelerar o crescimento dos cabelos.

Sendo assim, para você conquistar madeixas longas e saudáveis em pouco tempo, conversamos com um time de especialistas e montamos uma lista de 8 dicas para os seus cabelos crescerem rapidamente. Confira:

1- Procure um dermatologista

Acredite: a queda capilar é um problema que precisa ser investigado. Segundo Paola Pomerantzeff, médica dermatologista, o importante é fazer um exame dermatológico completo e uma análise para identificar a causa e tratar o problema de maneira adequada.

Além disso, se houve mudanças na dieta, sono e exercícios recentemente, ou se a pessoa sofreu com alguma doença nesse período, isso deve ser avaliado.

De acordo com Pomerantzeff, podem ser feitos tratamentos domiciliares, como tópicos, ingestão de vitaminas e melhora da dieta, ou tratamentos em consultório, como mesoterapia capilar, microagulhamento do couro cabeludo e lasers, para acelerar o crescimento dos fios e melhorar o volume rapidamente.

2 – Alimente-se corretamente

Se as suas madeixas estão demorando a crescer, vale a pena também introduzir na sua dieta alimentos que são fontes de proteínas. De acordo com Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), os fios são formados basicamente de queratina, uma proteína. Ou seja, o pulo do gato é apostar no consumo de alimentos ricos nesse nutriente, como peixe, frango, carne magra, ovos e feijão.

“Além das proteínas, minerais metálicos como ferro e cobre, presentes, por exemplo, no fígado, também possuem participação importante na saúde capilar, da mesma maneira que as vitaminas do complexo B, como a biotina”, completa a médica nutróloga.

3 – Atente-se à composição dos produtos e cuidado com a química

Poucos sabem, mas até os produtos de limpeza capilar convencionais podem alterar o ciclo de crescimento natural dos cabelos. De acordo com Pomerantzeff, isso acontece porque alguns shampoos são formulados com sulfatos, componentes agressivos e que podem colocar a saúde dos fios em risco, retardando seu crescimento. “Por isso, o ideal é optar por produtos que não contenham o ingrediente em sua composição”, aconselha a dermatologista.

Ademais, preste atenção com as tinturas e processos químicos. “As tinturas corroem a camada superficial dos fios, deixando os cabelos mais secos, opacos, quebradiços, mais porosos. Quanto mais radical a mudança de cor e quanto maior o tempo de exposição ao produto, maior é o risco de fragilizar os fios”, explica a médica pós-graduada em medicina estética Roberta Padovan.

Dessa forma, o ideal é investir em tinta sem amônia, visto que são menos agressivas e funcionam como uma espécie de maquiagem para os cabelos já que os pigmentos são depositados apenas na parte externa dos fios.

4 – Cuide do couro cabeludo

Uma das causas do crescimento devagar dos cabelos pode ser a falta de cuidados com o couro cabeludo, o que pode levar até mesmo a disbiose capilar.

De acordo com o dermatologista Daniel Cassiano, isso ocorre quando a microbiota do couro cabeludo, constituída por microrganismos vivos responsáveis por manter a saúde dos cabelos, entra em desequilíbrio, gerando inflamação, queda, enfraquecimento e encurtamento dos fios e impedindo que os cabelos atinjam seu potencial máximo de crescimento.

Por esse motivo, é cada vez mais indicado o uso de produtos não abrasivos para higienização do couro cabeludo – e também probióticos tópicos.

6 – Pare de fumar

Se você possui esse hábito, saiba que pode ser uma das razões pelas quais seu cabelo não cresce. “Cada cigarro que você acende contém um coquetel de substâncias químicas que afetam a oxigenação do seu corpo, incluindo transporte”, diz Pomerantzeff.

7 – Volte na dica 1!

Sem dúvidas, a dica mais importante de todas é consultar um médico caso você esteja tendo problemas com o crescimento dos seus fios. Apenas um especialista será capaz de entender o que está ocorrendo com seu organismo e recomendar a melhor solução para você.

Fontes: Paola Pomerantzeff, médica dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD); Roberta Padovan, médica pós-graduada em dermatologia; Daniel Cassiano, dermatologista, membro da SBD e da SBCD;