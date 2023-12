FreePik Nutricionista Aline Becker dá 7 dicas para mulheres que querem mais qualidade de vida

Ser mãe, administrar a rotina de tarefas do trabalho, compromissos pessoais e todas as demandas que surgem diariamente já preenche muito a agenda das mulheres. Portanto, é preciso encaixar um tempo de qualidade para o autocuidado, priorizando a atenção para a saúde e o bem-estar. Pensando nisso, Aline Becker, nutricionista, personal trainer e mãe do Kalu, de 1 ano e 7 meses, elaborou 7 passos importantes que ela aplica no seu dia a dia para garantir uma rotina mais equilibrada, saudável e feliz, respeitando o seu estilo de vida. Vamos às dicas?

1- Acorde cedo

Esse hábito fará você melhorar a sua concentração e produtividade. Acordar sem pressa faz com que o dia todo flua melhor. Você terá mais energia ao longo do dia para desempenhar suas tarefas e irá trabalhar com mais eficiência. Para ter um aumento na disposição, é importante dormir cedo e ter entre 7 e 8 horas de descanso, no mínimo.

2-Adicione proteína no seu café da manhã

Consumir proteína logo pela manhã é uma ótima estratégia para você ter uma saciedade controlada ao longo do dia, inclusive minimizando aquela vontade de doce à noite. Além de ser responsável pela reparação da nossa pele, cabelo e unha, a proteína é responsável também pelo ganho de massa muscular.

3- Leia livro

Um período de 10 a 15 minutos é ótimo para começar e também traz benefícios para sua mente e corpo, mantendo-nos no momento presente. Comece nem que seja com 5 minutos, que já são suficientes para permitir uma sensação de tranquilidade. Ler um livro com palavras positivas logo pela manhã faz com que seu dia tenha uma energia melhor. A leitura melhora a saúde como um todo.

3 -Faça exercício físico regularmente

Procure uma modalidade que você sinta vontade de praticar, pois assim você ficará motivada a manter o exercício na rotina. Durante a prática, acontece a liberação da serotonina e endorfina, neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar. O exercício também promove ganho de massa muscular que sustenta seu corpo e te deixa mais ativa e produtiva para fazer as atividades do dia a dia. Além desses benefícios, você terá ganhos na qualidade de vida, reduzirá riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, problemas de saúde relacionados à baixa imunidade, além dos transtornos de fundo emocional.

4 -Tome sol

A exposição diária de 15 minutos ao sol auxilia na moderação do humor e da saúde mental, na regulação da produção de melatonina, na liberação de endorfina, além de contribuir para a produção de vitamina D, que é importante para o processo de emagrecimento. Sem contar que o sol também traz mais alegria para viver, eu sou suspeita, pois tomo sempre que posso e amo. Só fique atenta e evite exposição direta aos raios solares das 10h às 16h.

6 – Dedique tempo de qualidade para a família

Organize sua rotina para passar momentos com as pessoas que você gosta: pai, mãe, filhos, marido ou esposa, amigos. É muito importante! O tempo passa rápido demais e não podemos deixar que a correria nos afaste do convívio familiar, de conversar, viajar, passear ou trocar experiências juntos.

7 – Trabalhe melhor do que ontem

Pessoas que se dedicam a melhorar sempre no trabalho são mais energizadas, percebem o propósito naquilo que se dedicam e se sentem mais orgulhosas com os seus resultados, garantindo ainda mais a auto estima. Um trabalho prazeroso torna os dias mais proveitosos.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher