FreePik 7 dicas para encontrar o presente ideal para seu filho no Natal

O final de ano está se aproximando e a expectativa para as festividades só aumenta, principalmente para os pequenos. Afinal, qual criança nunca desejou, ansiosamente, o momento de descobrir quais presentes o Papai Noel deixou debaixo da árvore de Natal? Por este motivo, muitos pais morrem de medo com a possibilidade de seus filhos ficarem decepcionados com as lembranças nesta data tão especial.

Pensando nisso, a influenciadora Sam Bechara, que compartilha conteúdo testando produtos para famílias e crianças com seus mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, dividiu 7 dicas para você não errar na hora de presentear seus filhos. Confira!

– Leve em conta a idade e desenvolvimento

“Escolher um presente apropriado para a faixa etária e estágio de desenvolvimento da criança é crucial. Lembrando que cada idade tem suas necessidades e habilidades diferentes, por isso, procure algo que estimule o aprendizado e o crescimento”, aconselha.

– Conheça os interesses pessoais dele(a)

“Saiba as atividades que a criança pratica, os personagens que gosta, etc. Não adianta presentear com algo que você, mãe ou pai, goste. O presente tem que ser a cara da sua cria”, indica.

– Pesquise sobre a qualidade, segurança e durabilidade do presente antes de comprá-lo

“Você não quer que a diversão se transforme em dor de cabeça, né? Para evitar futuros acidentes e preservar a saúde da sua criança, é essencial analisar as avaliações do produto e checar se os feedbacks são, em sua maioria, positivos. Outro ponto importante é avaliar se aquele presente poderá ser desfrutado por muito tempo e não terá um prazo de validade curto”, diz.

– Dê preferência a presentes que estimulam a imaginação

“Uma das dicas mais importantes é prezar por isso, pois um presente contribui diretamente na educação do seu filho! Jogos, livros e tudo que atiçar ainda mais a criatividade, inventividade e aprendizado da criança é bem-vindo”, revela.

– Pense em presentes experienciais

“Nem todo presente precisa ser físico. Experiências memoráveis, como ingressos para espetáculos ou um dia em um parque temático, podem ser inesquecíveis. Lembranças que proporcionam experiências fortalecem os laços emocionais e criam memórias duradouras”, afirma.

– Consulte amigos próximos e outros familiares

“Não é porque você é pai ou mãe, que você conhece 100% seu filho. Muitas vezes, os amigos e familiares têm uma perspectiva diferente sobre o que aquela criança realmente deseja. Eles podem saber algo que sua filha mencionou de forma despretensiosa e expressou certo interesse”, conta.

– Fique atento às novidades e tendências

“É muito provável que seus filhos estejam bem antenados e saibam das tendências atuais. Por isso, fique de olho nos produtos que estão em alta nas redes sociais”, finaliza.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher