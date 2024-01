Foto: Reprodução 7 dicas e produtos para ter um cabelo longo saudável

Ter um cabelo longo e saudável é o sonho de muitas mulheres! Mas alcançar esse objetivo parece algo impossível, porém alguns cuidados específicos podem te ajudar nessa missão. Selecionamos dicas e produtos essenciais para transformar seus fios e conquistar uma cabeleira deslumbrante.

Segundo a dermatologista Letícia de Chiara em entrevista ao Purepeople , alguns cabelos demoram mais para crescer e podem até estabilizar em um comprimento específico.

“O crescimento dos fios é programado geneticamente. Têm pessoas predispostas geneticamente a terem cabelos mais longos que outras”, explicou Letícia.

Mas, calma, que há algumas dicas importantes para manter os cabelos longos e saudáveis!

Dicas e produtos para ter um cabelo longo saudável

Vale lembrar que é importante entrar em contato com um profissional de sua confiança para receber dicas personalizadas e certeiras. Mas de forma geral, existem alguns hábitos que podem te ajudar na missão de ter madeixas longas e cheias de saúde.

1. Alimentação balanceada

Um passo muito importante para conquistar cabelos longos e saudáveis começa de dentro para fora. Garanta uma dieta rica em nutrientes essenciais, como vitaminas, proteínas e minerais, fundamentais para fortalecer os fios desde a raiz. Consulte uma nutricionista para receber uma dieta equilibrada que vai garantir mais força para as madeixas.

2. Hidratação regular

A hidratação é a chave para manter a vitalidade dos cabelos. Use máscaras hidratantes pelo menos uma vez por semana para repor a umidade, proporcionando brilho e suavidade aos fios. Busque por produtos de qualidade e teste diversas opções disponíveis no mercado.

3. Proteção térmica

Usar um bom protetor térmico evita danos causados pelo calor do secador, chapinha e modeladores. Use produtos com proteção térmica antes de aplicar calor nos cabelos, preservando assim a estrutura capilar e prevenindo o ressecamento.

4. Cortar as pontas

Pode parecer estranho, mas cortar as pontas regularmente é essencial para o crescimento saudável dos cabelos. O corte remove as pontas danificadas e previne a formação de pontas duplas, promovendo o crescimento uniforme dos fios.

5. Suplementos capilares

Considere a inclusão de suplementos capilares na sua rotina. Vitaminas específicas, como biotina e queratina, podem fortalecer os cabelos, estimulando o crescimento e reduzindo a queda. Mas é importante consultar um médico capacitado para te indicar o suplemento certo para o seu organismo.

6. Escovação regular

Escove os cabelos com cuidado, começando das pontas e subindo em direção à raiz. Use escovas com cerdas macias para evitar a quebra dos fios e estimular o couro cabeludo. Além de deixar os fios mais alinhados, a escovação regular pode colaborar para o crescimento das madeixas.

7. Produtos específicos

Vale a pena investir em produtos formulados para estimular o crescimento capilar. Shampoos, condicionadores e tônicos que contenham ingredientes como biotina, cafeína e queratina podem ser aliados poderosos para alcançar um cabelo mais longo e forte.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher