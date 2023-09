7 de Setembro: Zé Gotinha desfila em carro de bombeiros e é ovacionado

Reprodução/TV Brasil Zé Gotinha desfilando em carro aberto durante desfile de 7 de Setembro

O desfile em comemoração à Independência do Brasil nesta quinta-feira (7) teve Zé Gotinha como uma das atrações. Em uma viatura dos bombeiros, o personagem símbolo da vacinação brasileira foi ovacionado pelo público da Esplanada dos Ministérios.

O Zé Gotinha voltou! Ele e os nossos heróis nacionais do SUS! Esse é um desfile da independência , acabamos com o comício do ódio, do negacionismo e dos ataques a Constituição do governo anterior! pic.twitter.com/3uY4JgQTY5 — Alexandre Padilha (@padilhando) September 7, 2023

Neste ano, a Esplanada contou com público menor em relação ao ano passado — quando Bolsonaro fez discurso inflamado e puxou curo de “imbrochável” para si mesmo.

O presidente Lula (PT) chegou à Esplanada em um carro aberto com a primeira-dama, Janja. O casal acenou ao público, mas não discursou.

Diversos ministros do governo estiveram no evento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin também marcaram presença.

Em aceno às Forças Armadas, Lula posou de mãos dadas com o ministro da Defesa, José Múcio, e com os chefes das Forças Armadas: o comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva; o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno; e o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen.

Os temas da cerimônia deste ano são paz, ciência, vacinação e Amazônia. Em pronunciamento em rede nacional na quarta-feira (4), Lula usou um tom moderado e enfatizou que a bandeira do Brasil é um símbolo do povo brasileiro, não pertencendo a um presidente ou qualquer outra autoridade. O objetivo foi demonstrar seu interesse na pacificação do país.

Fonte: Nacional