Descubra as cores de batom ideais para ousar e arrasar em qualquer ocasião! Dos tons clássicos aos vibrantes , explore opções que realçam sua beleza e expressam sua personalidade. Encontre dicas e inspirações para escolher o batom perfeito que vai complementar o seu visual, o que pode aumentar a sua confiança e estilo.

Seja na busca por tons ousados ou na procura por nuances elegantes, embarque nesta jornada de beleza e descubra as cores que farão você se destacar com ousadia e glamour. Confira então 7 cores de batom para ousar e arrasar.

Como escolher o batom perfeito?

Com a diversidade de marcas e modelos de batons disponíveis, escolher o batom ideal pode ser desafiador. No entanto, considerar fatores como tom de pele, acabamento, formato do produto e outros detalhes pode facilitar essa decisão. Confira mais a seguir:

1. Preste atenção no formato do batom

Hoje em dia, o mercado apresenta uma variedade de formatos de batons, incluindo bala, líquido, lápis e até em pó! Cada formato possui características distintas e vantagens específicas. Explore a singularidade de cada tipo e selecione aquele mais adequado às suas preferências!

Batom em bala: ideais para quem não tem muita prática em maquiagem, pois é de fácil aplicação. Batom líquido: perfeitos para quem tem mais prática e gosta de uma cor duradoura. Batom lápis: ótimos para contorno e preenchimento.

2. Saiba como escolher a cor perfeita para o seu tom de pele

Embora você tenha a liberdade de escolher qualquer cor de batom que desejar, muitas pessoas encontram facilidade ao selecionar tons que se alinham com a paleta de cores que favorece sua aparência. Não é uma tarefa difícil! A chave está em identificar a paleta ideal com base no seu tom de pele.

3. Pense na durabilidade do batom

Os batons de longa duração são conhecidos por sua resistência, permanecendo intactos mesmo diante de diversas atividades. Sua excelente fixação elimina a necessidade de retoques frequentes, e sua formulação é projetada para evitar transferências. Algumas marcas afirmam que esses batons podem durar de 6 a 12 horas sem desbotar, exigindo poucos ou nenhum reforço para manter a cor.

Vale observar que, devido à composição, alguns batons de longa duração podem ter uma textura mais seca, exigindo cuidados adicionais, como uma hidratação adequada para prevenir ressecamento e descamação dos lábios. No entanto, é importante mencionar que nem todas as fabricantes divulgam essa informação.

7 cores de batom para arrasar

Sendo assim, conheça as cores de batom que vão fazer toda a diferença na sua maquiagem.

1. Vermelho clássico

O vermelho clássico é uma escolha atemporal e clássica que acrescenta elegância instantânea a qualquer visual. Com sua rica profundidade, é perfeito para eventos formais, trazendo um toque de glamour que nunca sai de moda.

2. Baby pink

Os tons pastel estão novamente em destaque no mundo da beleza nesse ano, e o baby pink emerge com vigor como uma versão mais suave do rosa. Apesar de ser uma cor mais discreta, ainda adiciona cor e vida aos lábios. Esse tom, por exemplo, foi recentemente adotado por celebridades como J. Lo, Dua Lipa e Florence Pugh.

3. Terracota

Os tons terrosos têm sido uma escolha essencial nas produções desse ano, a variação terracota promete ser uma tendência marcante nos lábios. Entre as celebridades, essa tonalidade já se estabeleceu como um clássico da temporada, sendo vista em looks recentes de personalidades como Bruna Marquezine e Sophie Turner.

4. Vinho

Estamos vivenciando a temporada da estética gótica com toques “vampirescos”, uma tendência que dominou as maquiagens apresentadas nas passarelas de moda internacionais este ano. Cores como o vinho estão destinadas a ser as protagonistas da maquiagem nesse cenário.

5. Viva Magenta

A cor do ano eleita pela Pantone para 2023 ainda promete ser uma tendência para o ano de 2024, influenciando desde as unhas até a maquiagem. Esse tom, caracterizado por um violeta com nuances avermelhadas, proporciona uma tonalidade vibrante para os lábios, apresentando-se como uma alternativa para renovar o clássico rosa.

6. Preto

A estética gótica, que marcou presença em diversas passarelas de moda internacionais e ganhou destaque nas tendências do TikTok, atinge seu auge no final de 2023. É a oportunidade ideal para superar o receio de usar batom preto nos lábios, especialmente durante festivais .

7. Marrom frio

Um outro tom terroso que estará em evidência nos lábios nessa estação é o marrom, porém em uma tonalidade mais clara e fria. Esse tom, especialmente no acabamento cremoso, é perfeito para ser usado com lábios contornados, uma tendência que está retornando com força.

