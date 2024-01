Foto: Reprodução 7 cidades que você precisa conhecer na França

Descubra a riqueza e a diversidade da França através das suas cidades encantadoras. Desde as majestosas Paris, Cannes e Nice até os vilarejos pitorescos como Gordes e Dijon, cada localidade conta uma história única enraizada na cultura , na arquitetura e nas tradições francesas.

Ao explorar essas cidades, você será cativado por uma combinação fascinante de patrimônio histórico, beleza natural e experiências culturais. Embarque nesta jornada por destinos imperdíveis que capturam a essência encantadora da França.

1. Dijon

Dijon, a encantadora capital da Borgonha, é um tesouro arquitetônico que reflete sua inspiração parisiense. Resiliente às guerras, a cidade preserva magníficas obras góticas e renascentistas. Famosa por sua mostarda, Dijon oferece atrações como o intrigante Caminho da Coruja, um passeio de 1 hora por 22 pontos históricos, onde tocar a coruja com a mão esquerda promete boa sorte.

O imponente Palácio dos Duques, o edifício mais significativo da cidade, oferece visitas guiadas para uma imersão mais profunda em sua história. A Torre Philippe, com seus modestos 46 metros, recompensa os visitantes com uma deslumbrante vista da cidade.

2. Avignon

Situada à margem do rio Rhone, a encantadora cidade medieval de Avignon, na região da Provença, já foi um refúgio importante para a Igreja Católica. Suas construções históricas, incluindo o imponente Palácio dos Papas e a lendária Ponte Saint-Benézét, oferecem uma rica experiência cultural.

O Mercado Les Halles destaca-se pela culinária local, enquanto o Rio Rhône proporciona oportunidades para cruzeiros tranquilos e relaxantes piqueniques. Avignon convida os visitantes a explorar sua história e arquitetura, proporcionando uma jornada única no tempo.

3. Gordes

No coração do Parque Natural de Lubéron, na Provença, encontra-se um encantador vilarejo medieval, onde o clima mediterrâneo se combina perfeitamente com suas construções seculares. Durante os dias quentes de verão, esse destino se revela como uma joia a ser explorada.

Destacando-se, o Château de Gordes, com sua imponente presença renascentista que remonta ao século XI, proporciona uma viagem encantadora ao passado. Além disso, a Abadia Notre-Dame de Sénanque, estabelecida em 1148, envolta por extensos campos de lavanda, se destaca como o cenário mais fotografado da Provença, oferecendo uma visão pitoresca e cativante.

4. Bourdeaux

A região de Bordeaux é um paraíso para os amantes de vinho, produzindo mais de 60 milhões de caixas anuais de 57 variedades. Além da renomada enologia, Bordeaux destaca-se por sua arquitetura, apresentando pontos turísticos como o elegante Grand Théâtre, a bela Pont de Pierre, a histórica Place du Palais, a imponente Porte Cailhau e o deslumbrante Miroir D’Eau, o maior espelho d’água do mundo. Bordeaux oferece uma experiência enriquecedora tanto para os apreciadores de vinho quanto para os admiradores de sua rica herança arquitetônica.

5. Versalles

Versalhes, região marcada pela grandiosidade histórica e arquitetônica, destaca-se pelo imponente Palácio de Versalhes, museu da história francesa e símbolo do poder de Luís XIV. Os elaborados Jardins de Versalhes, abrangendo 90 hectares, refletem a visão majestosa do rei. O Grand Trianon, antigo retiro real, ressurge com relevância sob Napoleão.

A Catedral de Versalhes, Patrimônio Histórico Mundial, mescla estilos clássico e barroco, resistindo à Revolução Francesa. A visita à região é uma imersão na riqueza cultural e arquitetônica que marcou distintas eras na história da França.

6. Cannes

Cannes, situada na deslumbrante Riviera Francesa, cativa com suas praias exuberantes e uma variedade de atrações envolventes, incluindo restaurantes, museus e um encantador centro histórico. Reconhecida como a “Hollywood europeia”, a cidade abriga um dos eventos cinematográficos mais renomados do mundo.

Suas praias à beira do Mar Mediterrâneo, ideais para viagens em família, são apenas uma faceta do seu charme. O Centro Histórico Le Suquet, as Îles de Lérins, o Boulevard de La Croisette, La Croix des Gardes e o Musée de La Castre são algumas das oportunidades de passeios que tornam Cannes um destino acolhedor para diversos turistas.

7. Nice

Nice, a prestigiosa capital da Riviera Francesa, ocupa um lugar de destaque ao lado da magnífica Paris. Além dos renomados pontos turísticos, a cidade encanta os amantes da natureza com suas belezas naturais deslumbrantes. Um destino verdadeiramente imperdível, Nice é um local rico em cultura local, oferecendo aos visitantes acesso a quase 20 museus e galerias culturais.

Destacam-se o Museu Matisse e o Beaux-Arts como importantes centros culturais. O festival de jazz e o teatro Ópera de Nice enriquecem ainda mais a experiência, proporcionando uma variedade de opções de entretenimento para explorar durante sua visita à cidade.

