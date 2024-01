Foto: Reprodução 7 cidades imperdíveis para visitar na Argentina

A Argentina é um país cativante, repleto de diversas cidades que oferecem experiências únicas e atrações envolventes . Desde a movimentada Buenos Aires, com seus pontos turísticos icônicos, até as diferentes cidades como Tigre e Salta, o país sul-americano encanta viajantes com sua rica cultura , paisagens deslumbrantes e uma variedade de atividades. Descubra conosco algumas das cidades imperdíveis para explorar na Argentina e mergulhe em uma viagem fascinante por esse destino encantador.

7 cidades imperdíveis para visitar na Argentina

Essas são as cidades mais incríveis do país.

7. El Calafate

A Patagônia Argentina abrange cidades como Ushuaia, El Calafate, El Chatén e a Península de Valdés, destacando-se por sua rica diversidade de animais, incluindo baleias, pinguins, golfinhos, aves, lobos, elefantes marinhos e raposas.

Ushuaia, conhecida como a cidade mais austral das Américas, abriga o renomado Parque Nacional da Terra do Fogo. Por sua vez, El Calafate é famosa pelo Glacial Perito Moreno e outros glaciares incríveis, integrando o Parque Nacional Los Glaciares, como Upsala, O’nelli e Spegazzinni.

6. Bariloche

San Carlos de Bariloche, no sul da Argentina, atrai brasileiros com suas paisagens encantadoras, indo além das neves do inverno. O Circuito Chico destaca-se, abrangendo 60 km e passando por pontos como o Cerro Campanário. Os cerros, como Catedral, Otto e Tronador, oferecem experiências únicas.

A cidade possui atrações notáveis, incluindo a estação de esqui Piedras Brancas, o passeio de barco até a Ilha Victoria e Bosque de Arrayanes, o deslumbrante Lago Nahuel Huapi e o Museu do Chocolate no centro. Bariloche é um destino repleto de beleza e experiências memoráveis em qualquer estação do ano.

5. Ushuaia

Ushuaia, entre as mais encantadoras cidades da Argentina, é um destino ideal para os amantes de climas frios e trilhas de montanha. O Parque Nacional Tierra del Fuego oferece uma experiência clássica com lagos, montanhas e mirantes, proporcionando a opção de visitas guiadas.

O emocionante Trem do Fim do Mundo, situado dentro do parque, oferece vistas deslumbrantes e conforto térmico. O passeio de barco pelo Canal Beagle, explorando a ilha dos pássaros e a ilha dos lobos marinhos, destaca-se como um espetáculo natural imperdível na região.

4. Córdoba

Córdoba, a calorosa capital da província argentina de mesmo nome, destaca-se pela amabilidade de seus habitantes e sua atmosfera jovial devido à presença universitária. O mirante próximo ao Parque Sarmiento oferece vistas espetaculares, enquanto a Plaza San Martín, com sua Catedral e famoso letreiro AMOCBA, é um ponto central relaxante. A cidade possui arquitetura impressionante, incluindo a Puente del Bicentenário e o Palácio del Gobierno.

Córdoba é reconhecida como a capital gastronômica da Argentina, oferecendo desde pratos tradicionais até deliciosas medialunas artesanais. Mercados diversificados, passeios a pé e um charmoso ônibus turístico retrô complementam a experiência cultural e histórica de Córdoba.

3. Salta

Salta, uma cidade cativante na Argentina, é um destino ecoturístico com impressionantes montanhas, parques nacionais, salinas e formações geológicas. Além de oferecer diversidade cultural e histórica, destaca-se o Cerro San Bernardo, acessível por um encantador passeio de teleférico. O Tren a Las Nubes proporciona uma jornada única, explorando as diversas paisagens de Salta em um dia inteiro.

A cidade também abriga atrações como o Parque Nacional de Los Cardones, o Museu de Arqueologia de Alta Montaña, a vibrante Calle Balcarce, as espetaculares Quebrada de Las Flechas, Quebrada de Las Conchas, Quebrada de Humahuaca, as Salinas Grandes e o célebre Cerro de Los Siete Colores.

2. Tigre

Tigre, uma encantadora cidade argentina, destaca-se como um ponto turístico especial. Após explorar as principais atrações de Buenos Aires, optar por um local mais tranquilo é uma excelente escolha. O acesso é fácil, partindo da estação Retiro para a estação Mitre/Maipú, e, de lá, embarcando no circuito turístico Tren de La Costa até a estação Delta.

O passeio de barco pelo Delta do rio Tigre é particularmente fascinante, proporcionando oportunidades para caminhadas e apreciação da paisagem e atmosfera únicas da cidade.

1. Buenos Aires

Buenos Aires, a capital argentina, é uma cidade repleta de pontos turísticos icônicos, como a Casa Rosada, Plaza de Mayo, Obelisco, Caminito, Teatro Cólon, Museu Malba e Museu Nacional de Belas Artes. Além desses, há atrações como o Cemitério da Recoleta, Palácio Barolo, Floralis Generica, Rosedal de Palermo, Planetário Galileu Galilei e o vibrante Puerto Madero, uma região portuária revitalizada com restaurantes e atmosfera ideal para caminhadas urbanas. Destaque também para a imponente Floralis Generica, uma estrutura metálica em forma de flor, apreciada pelos viajantes.

Fonte: Mulher