7 biquínis e maiôs perfeitos para usar no verão 2024

O verão já está chegando e a busca pelo biquíni ou maiô perfeito para arrasar nas praias e piscinas já está a todo vapor. Pensando nisso, selecionamos algumas tendências que prometem ser destaque no próximo verão, unindo estilo e conforto.

Na hora de escolher a peça perfeita para o verão leve em consideração o seu gosto pessoal, estilo e conforto. Por exemplo, se você gosta de se bronzear, precisa pensar no item que vai te deixar com a marquinha perfeita. Já se você vai para praia com crianças, por exemplo, precisa pensar em peças confortáveis e seguras , que não caiam conforme as brincadeiras e cuidados com os pequenos.

Confira 7 ideias de biqúinis e maiôs que prometem cair no gosto do povo no verão de 2024. Veja todas as opções e identifique qual mais comvina com você.

1. Top cropped com amarração

O top cropped com amarração está sempre em alta, gerando um visual moderno e feminino. As amarrações adicionam charme à peça, permitindo diversas combinações e produções. Cores vibrantes e estampas florais são apostas certeiras para dias lindos de verão. Esse modelo oferece uma boa sustentação para os seios, sendo uma opção que gera conforto e beleza para os looks de praia.

2. Biquíni asa delta

O modelo asa delta, popular nos anos 80, retorna com força total. Com cavas mais altas e um design ousado, esse biquíni valoriza a silhueta e confere um ar retrô nas produções de verão. Se você ama utilizar tendências mais antigas e modelos mais ousados, se joga no tipo asa delta!

3. Maiô com recortes estratégicos

Os maiôs ganham destaque com recortes estratégicos que valorizam as curvas de maneira elegante e sofisticada. Detalhes vazados nas laterais e na região abdominal são opções que combinam estilo e sensualidade. A indústria dos biquínis e maiôs oferece diversas opções, basta buscar em lojas físicas ou virtuais e ver qual tipo mais combina com você.

4. Estampa tie-dye

O tie-dye, tendência que se mantém em alta, conquista espaço nos biquínis e maiôs. Essa estampa consiste em padrões coloridos e desiguais nas peças, gerando um ar divertido e jovial. As combinações de cores vibrantes e padrões psicodélicos garantem um toque único nas peças.

5. Biquíni ripple

O biquíni tipo ripple é conhecido por seu efeito franzido, sendo ideal para quem busca valorizar o bumbum. Com um design que cria um efeito de ondulação, esse modelo é uma opção versátil que combina com diferentes estilos. Esse modelo ganhou destaque nos últimos anos e é uma ótima opção para valorizar as curvas naturais.

6. Estampa animal print

O animal print é um clássico que nunca sai de moda, independente do tipo de peça. Biquínis e maiôs com estampas de onça, zebra e cobra garantem um visual ousado e cheio de atitude para as fashionistas de plantão. Se você ama chamar a atenção e fazer combinações inusitadas, aposte nesse tipo de item.

7. Maiô asa delta

Assim como no biquíni, o estilo asa delta também marca presença nos maiôs. Com decote profundo nas costas, esse modelo confere um toque sensual e é uma opção versátil que transita entre a praia e produções urbanas.

Agora que você já conheceu diversos modelos diferentes de biquínis e maiôs, já pode pensar em qual investir para ficar ainda mais linda na temporada de verão.

