7 benefícios do grão-de-bico que vão te impressionar

Saiba mais sobre os impressionantes benefícios do grão-de-bico que podem revolucionar sua saúde. Desde promover a saúde intestinal até auxiliar na prevenção de anemias, passando pelo equilíbrio dos níveis de glicose e o fortalecimento dos ossos, este pequeno legume se destaca como um verdadeiro superalimento. Continue lendo para explorar as incríveis contribuições do grão-de-bico para o bem-estar geral e adote-o como parte essencial de sua alimentação equilibrada.

Os benefícios do grão-de-bico

Saiba tudo sobre as qualidades do alimento.

1. Regularizar os níveis de colesterol

Devido à sua riqueza em fibras, o grão-de-bico reduz a absorção de gorduras provenientes dos alimentos no intestino, promovendo o equilíbrio nos níveis de colesterol no sangue e prevenindo doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto e AVC.

2. Estimular o desenvolvimento muscular

Devido à sua concentração de proteínas, o grão-de-bico, quando combinado com cereais como arroz, pão e macarrão, proporciona uma quantidade e qualidade adequadas de aminoácidos essenciais para o ganho de massa muscular. Saiba como otimizar a combinação de proteínas vegetais.

3. Reforçar o sistema imunológico

O grão-de-bico é uma fonte de zinco e vitamina E, nutrientes antioxidantes que protegem e fortalecem as células do sistema imunológico. Essa ação auxilia na cicatrização de feridas e na resistência a gripes, alergias e resfriados.

4. Influenciar positivamente o estado de ânimo

O grão-de-bico contribui para a melhoria do humor devido à presença de triptofano, um aminoácido que estimula a produção de hormônios responsáveis pelo prazer e bem-estar. Descubra estratégias para aumentar a ingestão de triptofano.

5. Promover a saúde intestinal

Graças à abundância de fibras solúveis, o grão-de-bico contribui para a manutenção do bom funcionamento do intestino. Esse benefício ocorre pela promoção da absorção de água nas fezes, tornando-as mais suaves e combatendo a prisão de ventre.

6. Saúde óssea

A presença de cálcio, fósforo e magnésio no grão-de-bico o torna uma fonte mineral crucial para fortalecer e preservar a saúde dos ossos, prevenindo problemas como fraturas, osteopenia e osteoporose.

7. Auxílio na perda de peso

Devido à sua composição rica em fibras e proteínas, o grão-de-bico, com seu baixo índice glicêmico, favorece a perda de peso. Ele prolonga a sensação de saciedade, reduzindo a fome ao longo do dia. Confira outros alimentos com baixo índice glicêmico.

