7 alongamentos para fazer em casa e destravar o corpo

Exercícios simples podem melhorar a qualidade de vida significativamente. Entenda os benefícios dos alongamentos

Os alongamentos são, na verdade, uma série de exercícios específicos, que melhoram a flexibilidade do corpo e, consequentemente, evitam dores e lesões. Engana-se, no entanto, quem acredita que realizar esse tipo de atividade é necessário apenas para as pessoas que praticam algum tipo de esporte.

Realizar alongamentos periodicamente também é fundamental para quem é mais sedentário e não pratica atividades físicas com regularidade. “Antes de tudo, fazer alongamento é importante para dar uma pausa no trabalho, arejar a mente e, assim, conseguir manter a atenção e o foco”, conta Letícia Klimas, gerente técnica de ginástica da Bio Ritmo.

“Mas, fazer movimentos para alongar o corpo também vai ajudar a relaxar a musculatura e aumentar a circulação nas articulações, o que é fundamental para quem fica muito tempo sentado e, muitas vezes, na mesma posição”, completa.

Os melhores alongamentos para fazer em casa

Por esses motivos, a especialista separou sete alongamentos para fazer em casa e melhorar a qualidade de vida. Confira:

1 – Costas, peitoral, braços e pernas

Fique de pé, flexione o quadril para frente e apoie as mãos em cima de alguma superfície fixa (pode ser uma mesa ou cadeira). Mantenha a coluna reta, jogando os glúteos para trás e o peitoral virado para o chão.

2 – Lateral do pescoço

Um clássico. De pé ou sentado? Tanto faz, apenas certifique-se de que a postura está correta. Com o auxílio das mãos, puxe o pescoço para um lado e, depois, para o outro.

3 – Glúteo e lombar

Sente-se de pernas cruzadas, deixando que o seu pé fique em contato com o joelho oposto. Apoie as mãos nos dois joelhos e desça lentamente, como quem quer encostar a barriga na perna que está cruzada. Um ótimo exercício de alongamento.

4 – Posterior de coxa

Sente-se na ponta da cadeira, estique uma perna e incline o corpo para baixo, na direção da perna estendida. Mantenha o pé dessa perna apontado para cima. Vale apoiar as mãos nas coxas, para ter mais equilíbrio.

5 – Peitoral e ombros

Sente-se na cadeira e incline ligeiramente o tronco para frente. Coloque os dois braços para trás e apoie as mãos na lateral da cadeira, com os cotovelos estendidos. Você sentirá um alongamento da musculatura do peitoral e a parte de frente dos ombros.

6 – Pescoço

Sentado ou de pé, entrelace as mãos atrás da cabeça, apontando os cotovelos para frente. Flexione o pescoço até que o seu queixo toque o peito.

7 – Lateral do corpo

Para esse exercício de alongamento é necessário sentar-se novamente. Com o tronco ereto, estenda o cotovelo direito e eleve o braço por cima da cabeça, apontando para o lado esquerdo. Volte para a posição inicial e repita o movimento com o outro lado: braço esquerdo para a direita. Incline ligeiramente o corpo para o lado que o braço estiver apontando, sem perder a postura da coluna.