6º BPM promove formatura do PROERD

Na tarde desta quarta-feira (17), o 6º BPM promoveu a formatura de uma nova turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). A solenidade aconteceu na Primeira Igreja Batista de Laranjeiras e contou com a presença do Comandante do 6º BPM, Tenente-coronel Mauricio Alessandro Pinto, além dos instrutores do Proerd, das diretoras e professoras das escolas envolvidas.

As atividades foram realizadas em nove escolas do município da Serra, na área de atuação do 6º BPM. Ao todo, 705 estudantes concluíram o programa com bom desempenho e receberam seus diplomas.

O Proerd é uma parceria entre a Polícia Militar e a comunidade escolar, visando preparar crianças e adolescentes para dizer não às drogas e à violência, aumentando assim suas condições de fazer escolhas conscientes, seguras e responsáveis para o futuro.

