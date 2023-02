6º BPM DETÉM SUSPEITOS E APREENDE ENTORPECENTES NA SERRA

Nessa quinta-feira (02), policiais militares do 6º BPM detiveram suspeitos e apreenderam entorpecentes em bairro da Serra.

Durante patrulhamento no bairro Barcelona, as equipes policiais tomaram conhecimento que suspeitos estariam embalando entorpecentes em determinada localidade, prontamente foi realizado o cerco, sendo possível abordar cinco suspeitos. Com eles foram encontradas 07 buchas de maconha, 01 papelote de cocaína, certa quantidade de crack e 01 balança de precisão.

No bairro Hélio Ferraz, militares receberam a informação que determinado indivíduo estaria traficando na região. Uma equipe de policiais prosseguiram até local e conseguiram abordar o suspeito, sendo com ele encontrado 34 pinos de cocaína, 21 buchas de maconha e R$280,00 em espécie.

No bairro Camará, após aplicação do cão farejador Apollo em uma área de mata as margens da Rodovia ES 010, foram localizados 01 tablete de crack com aproximadamente 1kg e 04 unidades da mesma substância com aproximadamente 60 gramas. Nenhum suspeito foi detido.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de plantão no município.

