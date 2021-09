6º BPM apresenta os resultados operacionais de agosto

Nessa quinta-feira (02), o 6º Batalhão apresentou os resultados operacionais obtidos no mês de agosto deste ano. No total, foram registradas 5.211 ocorrências e 797 operações foram realizadas no âmbito da Unidade.

Houve 97 ocorrências com apreensão de entorpecentes e 24 mandados de prisão foram cumpridos. Além disso, as equipes obtiveram êxito em apreender 30 armas de fogo e recuperar 63 veículos com restrição de furto ou roubo.

O comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel Leonardo Celante, parabenizou todo o efetivo pelo resultado alcançado, destacando os expressivos números de armas de fogo apreendidas, veículos recuperados e mandados de prisão cumpridos, o que evidencia a vocação operacional da Unidade.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]