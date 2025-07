6º BPM apreende Fuzil 5.56 na Serra

Nessa quarta-feira (24), as equipes da Força Tática e da 4ª Cia do 6º BPM realizaram uma operação no bairro Divinópolis, município da Serra.

A ação foi desencadeada após o recebimento de denúncias anônimas informando sobre indivíduos portando armas de fogo em via pública. As guarnições prosseguiram até a Rua Itaúna e visualizaram os suspeitos empreendendo fuga, pulando muros de residências, impossibilitando assim a abordagem.

Durante varredura no local, as equipes lograram êxito em localizar um fuzil calibre 5.56, plataforma AR-15, com um carregador e 19 munições do mesmo calibre. Não houve detidos.

O material foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra para as providências cabíveis.

Informações à imprensa:



Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES