6º BPM apreende armas de fogo e drogas na Serra

Na noite de terça-feira (07), militares da Força Tática do 6º Batalhão realizaram uma operação de saturação no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, onde obtiveram êxito na apreensão de armas de fogo e entorpecentes.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou três indivíduos armados que fugiram ao perceber a presença policial. Durante a fuga, um dos suspeitos deixou cair uma arma de fogo e conseguiu escapar. Com o apoio das demais guarnições e do cão de faro “Quick”, do K9, foram localizados outros materiais ilícitos. Não houve detidos.

No total, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, dois carregadores, doze munições de calibre 9mm, cinco munições de calibre .380, nove munições de calibre 12, além de um simulacro de pistola e cento e sessenta e três pinos contendo cocaína.

O material apreendido foi encaminhado na 3ª Delegacia Regional para as providências cabíveis.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES