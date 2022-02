6º Batalhão divulga resultados operacionais do mês de janeiro

Nessa terça-feira (01), o 6º Batalhão apresentou os resultados operacionais obtidos no mês de janeiro deste ano.

No total, foram registradas 2.181 ocorrências e 495 operações foram realizadas no âmbito da Unidade. Houve 76 ocorrências com apreensão de entorpecentes e 13 mandados de prisão foram cumpridos. Além disso, as equipes obtiveram êxito em recuperar 33 veículos com restrição de furto ou roubo e apreender 22 armas de fogo.

O comandante do 6º BPM, tenente-coronel Leonardo Celante, parabenizou os militares pelos resultados obtidos no mês de janeiro, em especial porque nesse mesmo mês houve um grande empenho de efetivo na Operação Verão, realizada exclusivamente na região de orla.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON LOUREIRO BARBOZA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]